NIkita Mazepin revient à l’ancien châssis en raison de bordures Losail « pas agréables »

Absent du deuxième entraînement de vendredi après avoir endommagé son châssis Haas sur les trottoirs du Losail, Nikita Mazepin est « malheureusement » de retour avec son ancien châssis.

Haas a annoncé avant les deuxièmes essais de vendredi pour le Grand Prix du Qatar que Mazepin devrait s’absenter de la séance, l’équipe forcée à un changement de châssis.

« Nikita Mazepin ne participera pas au FP2 en raison d’un changement de châssis requis après le FP1 », a déclaré un porte-parole de l’équipe Haas.

L’équipe a confirmé que cela était dû à des « dommages subis dans FP1 ».

Le changement de châssis a signifié que Mazepin a raté la seule séance d’essais se déroulant sous les feux, ce qui signifie qu’il ne sera pas familiarisé avec les conditions lors des qualifications et du grand prix de dimanche.

En raison d'un changement de châssis requis, Nikita Mazepin ne participera pas au #FP2

Plus tôt dans la journée, Mazepin a terminé le FP1 le plus lent de tous, ne réalisant que 16 tours et terminant à huit dixièmes de son coéquipier Mick Schumacher.

S’adressant au site officiel de la F1, il a déclaré : « J’ai senti quelque chose sous la voiture.

« C’était frustrant parce que je n’ai pas vraiment quitté le circuit et j’étais dans les limites de la piste au moment où c’est arrivé.

« Je pense que ces bordures ne sont pas agréables pour toutes les voitures, mais elles ont particulièrement heurté ma voiture sous le mauvais angle.

« Cela permet une course très prudente et toutes les sessions à partir de maintenant. »

Il a ajouté : « Nous devons juste être très prudents et lors de la première séance que nous ferons samedi, nous commencerons par être à l’intérieur des lignes blanches et en fait, sans penser à la vitesse, mais en faisant attention.

« C’est la priorité, puis construisez la poussée à partir de là. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il obtiendrait un tout nouveau châssis, il a répondu : « Pas nouveau, malheureusement vieux. La même vieille histoire.

Le changement de châssis n’est pas idéal pour Mazepin car il avait déjà eu du mal avec ce châssis, le courant dans la première moitié de la saison avant que Haas ne lui en donne un nouveau au Grand Prix de Belgique.

Il devra utiliser son ancien châssis pour le reste du week-end au Qatar.