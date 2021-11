Nikita Mazepin a félicité Netflix Drive to Survive pour avoir montré le côté plus humain des pilotes de Formule 1 «robotiques».

Le service de streaming a sorti trois saisons de Drive to Survive, un regard dans les coulisses du monde de la Formule 1, et tourne actuellement la quatrième, qui couvrira la campagne 2021.

Le spectacle s’est avéré extrêmement populaire auprès des fans, étant largement crédité pour la popularité croissante du sport aux États-Unis, mais certains pilotes n’ont pas été aussi enthousiastes.

Mazepin n’en fait pas partie cependant, le Russe en étant un grand fan et la façon dont cela montre un côté plus personnel aux pilotes.

« C’est un grand spectacle », a-t-il déclaré.

« Évidemment, c’est la première fois que je suis complètement immergé dans le spectacle cette année. J’ai hâte de voir le résultat et j’attends aussi avec impatience les retours car les pilotes semblent parfois robotisés.

«Les gens oublient qu’il y a en fait des personnes derrière des casques qui sont comme tout le monde, à part que nous avons le travail de tourner en rond.

«Mais nous sommes les mêmes êtres humains et ils voient juste un peu, disons, un côté plus faible de nous, un côté plus familial, un côté plus privé que les autres personnes du grand public ne pourraient pas atteindre.

« Je suis donc heureux que Netflix soit là, il se développe lentement en Russie et certaines saisons vont, espérons-le, être traduites en russe, et merci à eux d’être venus. »

Bonjour la semaine des courses 👋 Ce sera le premier #MexicoGP de Mick et Nikita 🇲🇽#HaasF1 pic.twitter.com/mLAF1P09qc – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 1er novembre 2021

Max Verstappen est l’un des pilotes qui n’aime pas le spectacle, affirmant qu’il a par le passé « truqué quelques rivalités qui n’existent pas vraiment ».

Le Néerlandais en est tellement convaincu qu’il a refusé d’être interviewé ou de laisser les caméras le suivre pour la dernière saison de la série, et à en juger par les précédentes, il ne sera pas le seul à ne pas figurer.

Mazepin le sera presque certainement étant donné qu’il a passé beaucoup de temps à filmer avec l’équipe, et le Haas le conducteur a apprécié le faire.

« J’ai essayé de faire autant de choses normales que possible », a-t-il ajouté.

«Nous sommes allés chez moi, nous sommes allés dans mon université et plein d’autres choses différentes.

« En fait, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, donc ça a été cool. »

La date de sortie de la quatrième saison n’a pas encore été annoncée, mais si les sorties passées doivent se passer, elle sortira juste avant le début de la campagne 2022.