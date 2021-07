Nikita Mazepin s’attaque au «monde à deux faces» de la F1

in

La Formule 1 est un “monde à double face” où les grands noms ne sont pas critiqués et pourtant Nikita Mazepin dit qu’il s’en prend de toutes parts lorsqu’il commet les mêmes erreurs.

La recrue de Haas Mazepin a eu une introduction difficile à la Formule 1, fortement critiquée par ses rivaux pour avoir enfreint les règles, à la fois non écrites et écrites.

L’une des règles non écrites est le soi-disant gentleman’s agreement qui dit que les pilotes ne doivent pas sauter la file d’attente lors des qualifications tandis que d’autres sont définies par le directeur de course de la FIA Michael Masi, comme ses instructions aux pilotes de ne pas ralentir entre les virages 9 et 10. en qualifications pour le Grand Prix d’Autriche.

Les deux règles ont été enfreintes par plusieurs pilotes, la plus notable ayant conduit à la pénalité de grille de Sebastian Vettel pour avoir entravé Fernando Alonso, comme la file d’attente qui avait ralenti après le virage 9.

Mais alors que Vettel a écopé d’un penalty et de quelques gestes et paroles de colère d’Alonso, il n’a en aucun cas été vilipendé par l’Espagnol ou les médias.

Mazepin n’est pas satisfait de ce qu’il considère comme deux poids deux mesures.

“Tout le monde en a fait une grosse affaire à un moment où je ne savais pas grand-chose sur les qualifications elles-mêmes en Formule 1”, a-t-il déclaré, cité par The Race.

« C’était mon tout premier et je n’ai jamais couru dans une catégorie où cela a été appliqué ou discuté.

“Et en tant que nouveau venu en Formule 1, cela n’est pas discuté lors d’un briefing des pilotes ou lors de toute autre réunion avec les pilotes inclus.

“Mais je pense juste que la F1 est un monde à double face, et si vous avez un grand nom sous vous avec des tas de championnats à votre ceinture, vos actions sont moins critiquées que si vous n’en avez pas.

« Dans le briefing des pilotes, notre directeur de course a établi de nouvelles règles, disant que vous devez vous positionner sur la piste dans le virage 8 et que vous n’êtes pas autorisé à reculer dans les virages 9 et 10, ce qui signifie que vous devez maintenir le cap. vitesse dans ces deux coins.

« Ce que j’ai vu s’est produit au deuxième trimestre et l’incident [between Alonso and Vettel], c’est exactement le contraire.

« Chaque conducteur est humain, il peut se faire prendre. Et ils ont été pris au dépourvu.

« Tout le monde doit simplement appliquer les mêmes règles les uns aux autres et ce sera alors un endroit heureux. »

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Comme son patron d’équipe Guenther Steiner, la recrue de Haas a également le sentiment que la couverture médiatique est souvent contre lui.

“C’est une bataille que nous ne gagnerons jamais”, a-t-il ajouté. “Et à la fin, la Formule 1 est un sport divertissant, et les gens aiment voir le bonheur et la colère en même temps.

« Ils aiment ce spectre d’émotions et je pense que la F1 fait un excellent travail pour y parvenir.

« Donc, je ne pense pas que nous allons pouvoir améliorer cela, malheureusement. »

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.