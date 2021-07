Nikita Mazepin s’enfonce dans son “point le plus bas” de la saison

Nikita Mazepin a décrit les qualifications du Grand Prix d’Autriche comme son « point le plus bas jusqu’à présent cette saison », luttant à nouveau avec une voiture qui « ne lui convient pas ».

Le rookie né à Moscou a trouvé la vie en F1 aussi difficile pour lui que prévu et dans une seule course jusqu’à présent, il a terminé devant une voiture qui n’était pas l’autre Haas, conduite par son coéquipier Mick Schumacher.

Pour la deuxième course de la double tête au Red Bull Ring, Mazepin était presque exactement le même delta du temps le plus rapide de Max Verstappen en Q1 qu’il ne l’avait été une semaine plus tôt.

Le problème était qu’il était encore plus en retard sur le reste du peloton, Schumacher ayant amélioré son temps par rapport à Verstappen à hauteur de près de quatre dixièmes de seconde.

Cette semaine, il a été confirmé que Mazepin recevrait un nouveau châssis Haas après la pause estivale – bien que le joueur de 22 ans ait révélé qu’il avait des « conditions » attachées – et cela ne peut clairement pas venir assez rapidement pour lui.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de la Formule 1

Nikita revient sur sa séance de qualification de samedi après-midi en Autriche 🇦🇹#HaasF1 #AustrianGP pic.twitter.com/41sfoRvAO2 – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 3 juillet 2021

“Pas très bon, je pense que c’est le point le plus bas jusqu’à présent cette saison”, a été l’évaluation de Mazepin de sa séance de qualification.

« Depuis que nous avons résolu le problème de la voiture précédente, nous ne nous sentons pas bien et tout à fait en place avec l’endroit où nous étions hier soir. [after FP2].

“J’essaie d’équilibrer le mieux possible, mais la voiture que j’ai ne me convient pas et je ne suis pas satisfait des réglages parce qu’elle est trop nerveuse et pour que je puisse la garder sur la bonne voie. Je n’ai pas la confiance. Chaque virage est très différent, il faut donc s’améliorer un peu.

Mazepin a admis que son manque de confiance avec la voiture l’empêche de progresser au même rythme que ses rivaux lors des séances.

Il a ajouté : « Deux week-ends au même endroit sont assez frustrants pour moi parce que je pense que je suis assez bon en termes de capacité à démarrer assez vite, et puis plus les gens autour de moi font de tours, plus ils sont à l’aise. Mais je reste où je reste car je ne peux pas conduire cette voiture plus vite car je ne suis pas à l’aise avec elle.

«Deuxième week-end de suite, je n’ai fait que reculer. Cela montre que j’ai commencé dans un endroit décent et que plus les autres ont de temps, plus ils en trouvent et nous pas.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !