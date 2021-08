Nikita Mazepin “sérieusement f ** king ennuyé” avec Alfa Romeo

Sur une course dans laquelle seulement 14 pilotes ont terminé, Nikita Mazepin était “sérieusement f ** king ennuyé” par la sortie dangereuse d’Alfa Romeo.

Mazepin, partant du Grand Prix de Hongrie depuis la 19e place sur la grille, a évité le carnage du premier tour qui a surpris ceux qui étaient beaucoup plus proches de l’avant.

Après le drapeau rouge, la recrue Haas s’est préparée pour le redémarrage et a rejoint 14 pilotes entrant dans les stands pour échanger leurs intermédiaires contre des slicks dans le tour de formation.

Le chaos et les embouteillages qui ont suivi ont vu Alfa Romeo libérer Kimi Raikkonen sur le chemin de Mazepin.

Le pilote russe a heurté le Finlandais, endommageant son VF-21 et contraint à l’abandon.

“Juste vraiment ennuyeux”, a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

“C’était une course à laquelle je voulais participer, beaucoup d’opportunités pas seulement pour moi mais pour mon équipe, nous avons vraiment besoin de ces opportunités.

“C’est juste dommage que d’autres équipes fassent des erreurs et envoient des voitures alors qu’il était évident que je devais doubler.

“Vous n’êtes pas autorisé à rester dans la voie des stands pour retenir les gens, je devais aller quelque part, je ne pouvais pas me rendre plus tard et l’Alfa est juste sortie et a enlevé mon pneu.

« Cela aurait pu être, mais ce ne sera pas le cas.

“Je crois fermement que j’ai une longue carrière en F1 qui ne va pas m’aider.

“Vous voulez entrer dans les vacances d’été fatigué, corps endoloris, cou douloureux, mais le manque de tours, le manque de résultat est sérieusement f ** king ennuyeux.”

TOUR 6/70 Nikita Mazepin rejoint la liste des abandons après être entré en collision avec Kimi Raikkonen dans la voie des stands 💥#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/7lEWIhycuf – Formule 1 (@F1) 1er août 2021

Quant à Raikkonen, le Finlandais a également été agacé par son équipe, affirmant qu’ils avaient de bonnes chances de marquer des points mais « les ont cédés ».

Parlant de son dimanche, le pilote de 41 ans a déclaré : « Tout allait bien après le premier départ, un premier virage mouvementé, il a presque dû s’arrêter pour éviter les voitures.

« Tout le monde a décidé de venir changer les pneus et malheureusement ils m’ont relâché et j’ai été touché.

“C’était à peu près tout et j’ai été pénalisé parce que c’est ce qui arrive quand on libère quelqu’un au mauvais moment.

“C’était la fin de notre course à ce moment-là, hors de position à cause de la pénalité.”

Il a ajouté: “Nous avons eu une bonne chance de marquer des points mais nous les avons donnés.”