Nikita Mazepin s’excuse auprès de Mick Schumacher après le choc de Monza

Nikita Mazepin a levé les mains et s’est excusé auprès de Mick Schumacher après que les pilotes Haas ont repris contact à Monza.

Mazepin a écopé d’une pénalité de cinq secondes après avoir heurté son coéquipier et l’avoir envoyé filer à mi-chemin du Grand Prix d’Italie – la dernière d’une liste de plus en plus longue d’altercations entre les deux.

La relation du couple s’est rompue au cours de leur saison recrue, les deux backmarkers se disputant à plusieurs reprises sur la bonne voie.

Quant au spin à Monza, Mazepin a admis qu’il était à blâmer à cette occasion.

“Je pense que l’on est vraiment simple, c’était mon erreur et je n’ai aucune honte [in having] s’excuser”, a déclaré le Russe, cité par The Race. «Je suis sûr qu’il fera beaucoup d’erreurs à l’avenir et je ferai beaucoup d’erreurs à l’avenir et la chose la plus importante est de rester un humain.

«C’était mon bordel, pas de discussion à ce sujet. J’ai mérité le penalty même si ce n’était pas volontaire et j’ai eu la chance qu’il n’y perde pas trop de temps. Il a tout de suite pu faire tourner la voiture.

“C’était de ma faute, maintenant je dis juste désolé.

“Quand vous avez une voiture qui n’a pas beaucoup d’appui, il est difficile de rester proche et vous n’avez vraiment qu’une seule opportunité d’y aller.

« J’avais l’impression que Mick freinait tôt, alors j’ai mis mon nez là-bas, puis quand mon nez était là, ce n’était pas suffisant pour dire que le virage était à moi.

«C’était juste une question de course. Cela arrive souvent, vous l’avez vu pour tant de conducteurs. Je méritais totalement une pénalité mais je n’aurais rien pu faire quand j’étais là-bas.

Schumacher est également resté diplomate sur la situation, préférant se concentrer sur le travail avec son équipe Haas pour progresser – malgré un autre incident avec son coéquipier.

“Les choses se passent, nous courons de près – je pense qu’évidemment il s’est passé beaucoup de choses dans cette course”, a déclaré l’Allemand.

“Je pense que nous ne voulons pas avoir de problème parce que nous devons travailler en équipe, nous voulons faire avancer l’équipe, et c’est ce qui est important en ce moment.”

Le directeur de l’équipe, Guenther Steiner, a parlé ouvertement de la façon dont lui et l’équipe essaient d’aider les jeunes recrues tout au long de la saison, et Mazepin a insisté auparavant sur le fait qu’il n’était “pas dans les mauvais livres” avec ses employeurs malgré les récents incidents entre les deux pilotes.

“Je pense que nos deux gars ont appris des dernières courses, essayez maintenant d’aller de l’avant et d’essayer de prendre en compte les suggestions que nous leur donnons en tant qu’équipe et j’espère que nous en aurons moins à l’avenir, même si aujourd’hui cela s’est produit, “, a déclaré Steiner.

« Si vous êtes clair là-dessus, c’est bien, cela fait partie de l’apprentissage et heureusement la voiture n’a pas été trop endommagée.