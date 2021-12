Nikita Mazepin s’octroie une note « maximum » pour sa première année en Formule 1 pour Haas

Nikita Mazepin s’est classé quatre sur cinq pour sa saison recrue en F1, affirmant que cinq serait une excellence qui ne peut être quantifiée.

Mazepin est arrivé en Formule 1 dans le cadre d’une équipe de recrues 2021 pour Haas, en partenariat avec le champion en titre de Formule 2 Mick Schumacher, diplômé à ses côtés de cette série.

La saison n’a pas été facile pour Mazepin, qui au départ n’était pas au même niveau que Schumacher avant de recevoir un nouveau châssis après la trêve estivale qui lui a donné un coup de pouce bien nécessaire.

Cela a cependant été endommagé lors des essais pour le Grand Prix du Qatar, tandis que Mazepin a ensuite raté la course de fin de saison à Abu Dhabi après avoir été testé positif pour COVID.

La décision de Haas de ne pas développer le VF-21 a laissé Mazepin et Schumacher se battre à l’arrière pendant la majeure partie de la saison, Mazepin terminant la saison P21 dans un championnat de 20 pilotes avec P20 allant à Robert Kubica qui avait disputé deux courses pour Alfa Romeo.

Mazepin est cependant fier de lui-même pour avoir relevé tous les défis qui se sont présentés à lui, et s’est ainsi marqué la note maximale à son avis – quatre sur cinq.

Cité par Motorsport.com, il a déclaré : « J’ai terminé l’école il y a quatre ans et c’est la dernière fois que je reçois des notes et ça ne me manque pas tellement.

«Je ne pense jamais que vous devriez obtenir un cinq parce que cinq est l’excellence (en Russie, les notes scolaires vont de 2 à 5) et je ne sais pas ce qu’est l’excellence. Aujourd’hui, c’est peut-être excellent, mais demain je me rends compte que je peux faire quelque chose de plus.

« Donc, quatre est le maximum que je peux me donner. Donc j’en suppose quatre pour avoir persévéré, parce que les temps étaient vraiment durs cette année à certains moments. »

Mazepin a cependant mis en évidence une faiblesse dans sa capacité d’adaptation, et a donc fait mouche dans ce département alors qu’il recherche de nouvelles améliorations.

« Probablement un trois pour l’adaptation parce que cela n’a pas été mon point fort et je continue de m’améliorer », a-t-il déclaré.

En repensant à ses hauts et ses bas de la saison, Mazepin a réfléchi négativement sur sa chute au début de la première course à Bahreïn, et également lors des qualifications au Brésil où il a perdu son temps pour une infraction aux limites de la piste à un moment où il sentait que la Q2 était au.

Mais d’un autre côté, les courses en Grande-Bretagne, au Brésil et au Mexique ont été positives pour le coureur russe.

« J’ai utilisé quelques voitures différentes cette année, donc certainement quand j’ai utilisé les voitures que j’ai trouvées difficiles ou lourdes, c’était les moments les plus bas », a-t-il déclaré en référence à ses échanges de châssis.

« Ensuite, j’ai également commis des erreurs comme lors de la course de Bahreïn et d’autres événements où je n’avais pas l’impression d’avoir bien performé, ou j’ai essayé trop fort et j’ai finalement perdu mon temps au tour comme au Brésil, où je pense que nous avions une chance de surqualifier Williams ou d’entrer en Q2.

« C’était définitivement les moments difficiles, mais les moments forts sont… de nombreuses courses. J’ai fait une bonne course à Silverstone, au Brésil et au Mexique.