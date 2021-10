Nikita Mazepin : un pilote de réserve expérimenté serait une “bonne aide”

in

Nikita Mazepin pense qu’il pourrait être utile pour Haas d’avoir un pilote de réserve expérimenté à sa disposition la saison prochaine.

Dans Mazepin et collègue rookie Mick Schumacher, l’équipe américaine a confortablement le duo le moins expérimenté sur la grille et le sera à nouveau l’année prochaine.

Compte tenu de cela et du fait que plus de travail que jamais pour les pilotes sera nécessaire en 2022 pour aider les équipes à comprendre leurs voitures en raison de la nouvelle réglementation, le directeur de l’équipe Guenther Steiner a révélé Haas envisagent de signer un pilote de réserve.

« Vous avez parfaitement raison, nous n’avons aucune référence, la référence manque. Et c’est un pilote expérimenté », a déclaré l’Italien, cité par Autosport.

« Donc, je ne sais pas exactement comment nous allons le faire, il y a plus d’une façon de faire ces choses. On en a un peu parlé mais on n’a pas vraiment fait grand chose.

« Mais je veux voir comment ils [Schumacher and Mazepin] monter. Et vous pouvez voir beaucoup de données à quel point ils se sont améliorés et des trucs comme ça. Vous pouvez obtenir beaucoup d’informations.

“Quand nous y arriverons, nous trouverons également une solution pour cela si nous en avons besoin, et je ne suis pas sûr que nous en ayons besoin.”

Capturer leur favori à domicile 📸📱#HaasF1 #RussianGP pic.twitter.com/g2nreSMAFU – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 1er octobre 2021

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Une chose à propos de laquelle le directeur de l’équipe a exprimé son inquiétude était que le fait d’avoir un pilote de réserve en compétition lors des séances d’essais prendrait du temps sur la piste à Mazepin et Schumacher qui, étant eux-mêmes inexpérimentés, pourraient bien en avoir besoin.

Même ainsi, le Russe serait ouvert à cela et pense qu’avoir un pilote plus âgé en réserve pourrait aider l’équipe l’année prochaine et au-delà.

En effet, si cela ne tenait qu’à lui, il apprécierait l’aide supplémentaire, mais dit que cela ne devrait pas être son mot à dire.

“On ne m’a jamais posé cette question et je ne pense pas que les pilotes puissent la choisir, je ne pense pas que ce soit correct”, a-t-il déclaré.

«Mais si on me le demandait, je pense que plus d’aide dans la position où nous nous trouvons actuellement est une bonne aide.

“Je suis ouvert à toute solution mais Guenther est le patron de l’équipe et il doit prendre ces décisions, pas moi – je suis trop jeune pour ça.”

Verdict PlanetF1