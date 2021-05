Nikita Mazepin, un “ tremblement de terre ” de 100 millions en Formule 1

11/05/2021

Nikita Mazepin (Moscou, 2 mars 1999) joue dans l’une des premières les plus controversées et les plus désastreuses de l’histoire de la Formule 1. Pilote rémunéré, fils d’un milliardaire, le Russe a provoqué la colère de certains de ses rivaux et a enchaîné erreurs et pénalités lors de ses quatre premiers grands prix. Et en dehors de la piste, il n’a pas réussi à étouffer le “ feu ” avec lequel il a commencé, lorsqu’une vidéo controversée et macho a été divulguée dans laquelle il a peloté la poitrine d’un compagnon, forçant la FIA à agir sur la question.

C’était avant même de monter sur le Haas, que son père, l’oligarque Dmitri Arkadievich Mazepin, a “ peint ” avec les couleurs du drapeau russe au mépris de la sanction du Comité international olympique sur le sport de son pays. Et aussi briser toute logique car il s’agit d’une équipe américaine, détenue par Gene Haas. À côté du cercle de confiance Vladimir Poutine, M. Mazepin Il est l’actionnaire majoritaire et président de Uralchem ​​Integrated Chemicals Company, la multinationale de l’énergie qui parraine l’équipe de son fils. Selon Forbes, il est l’une des 100 personnes les plus riches de Russie, avec une fortune estimée à 1,3 billion de dollars. Et dans ce cas, il est tout à fait vrai que «celui qui paie, envoie».

Pile et face

Nikita Il a atteint la catégorie reine du sport automobile grâce au «portefeuille» de son père et sans avoir remporté de titre auparavant. Dans les catégories inférieures, il a acquis une mauvaise réputation pour son agressivité et ses sanctions, mais pas pour être un mauvais conducteur. Finaliste en GP3 en 2018, la saison dernière, il s’est battu jusqu’au bout pour le titre de F2, remporté par son coéquipier. Mick Schumacher. L’allemand et le russe sont la tête et la queue à la fois professionnellement et personnellement.

Mick est un pilote soigné et très professionnel, un garçon instruit, qui fuit la célébrité et les excès et qui a réussi à porter le poids de son nom de famille avec discrétion. Dans les statistiques de Bahreïn, Imola, Portimao et Barcelone ont battu Nikita, qui n’hésite pas à critiquer son partenaire pour être un protégé de Ferrari. “Nous n’avons pas de simulateur dans l’équipe, donc je dois utiliser celui de chez moi à Moscou pour préparer les courses. N’étant pas membre de la Ferrari Driver Academy, je n’ai pas les privilèges de Mick, qui peut utiliser le simulateur Maranello et tester des voitures chez Fiorano & rdquor;, dit-il.

Étant les deux premiers pilotes en F1 et avec la pire voiture sur la grille, Schumacher et Mazepin Ils ont commis des erreurs au volant, même si l’Allemand a réussi à mieux s’en sortir que son coéquipier et surtout, il a évité les conflits avec ses collègues sur la grille. Sur la piste, Mick a battu Nikita quatre fois en qualifications, avec 8, 5, 5 et 7 dixièmes de point d’avance, et aussi quatre fois sur la ligne d’arrivée.

Le festival des toupies et des patinoires de Mazepin Cela a commencé à Bahreïn. Trois, avant d’atteindre les qualifications. Un autre en Q1. En course, il n’est pas allé au-delà du troisième virage. Cela a duré à peine une demi-minute. Record historique. À Imola, il a commencé avec deux tours en essais libres, il s’est fâché contre Giovinazzi en qualifications en le dépassant sur son tour le plus rapide et en quittant la course après avoir été Latiffi. Au Portugal, Sergio Pérez a qualifié d ‘«idiot»; à Nikita pour l’avoir gêné alors qu’il menait la course et le Russe a été sanctionné pour avoir ignoré jusqu’à cinq drapeaux bleus.

Vient rester

Dans le GP d’Espagne, il a également «reçu». “Mazepin ne changera jamais”, a craqué Charles Leclerc à la radio quand il a été lancé aux essais libres et il a trouvé le Russe confus. Après avoir gêné Lando Norris sur son meilleur tour, le Russe a été pénalisé de trois positions sur la grille, mais comme il partait déjà dernier, la punition n’a pas eu d’effet. Et dimanche, deux autres “ perles ” de Nikita. Sur le grill il a fait le geste de s’agenouiller, mais pas contre le racisme ou l’homophobie suite à l’initiative qu’il mène Lewis Hamilton, mais a expliqué que dans son cas c’était “en signe de respect envers les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale”. Nikita il portait le ruban de Saint-Georges, emblème militaire russe, en souvenir du jour de la victoire de la Russie contre le nazisme en 1945. Sa performance dans la course a dérangé la tête tout-puissante de Mercedes, Toto Wolff. “Ce mec nous fait perdre la course & rdquor;, protesté à la radio en voyant comment Mazepin il a bloqué ses pilotes. Le dernier terminé.

«Les six premiers mois, un pilote novice en Formule 1 ne découvre rien. Il surpasse tout & rdquor; a résumé l’ingénieur et le commentateur de DAZN Toni Cuquerella. Et les paroles de Mazepin Ils semblent prouver leur théorie: “La F1 est étonnamment intense pour moi. Je savais que ce serait le cas, mais les séances de qualification que j’ai faites jusqu’à présent ont semblé frénétiques”, a-t-il déclaré à la télévision russe Match TV. Bien sûr, soutenu par les millions de son père, qui a investi plus de 100 millions de dollars dans la promotion de la carrière sportive de Nikita, Il semble qu’il soit venu en Formule 1 pour rester: “C’est très important de continuer à apprendre. C’est un championnat complètement différent de ce à quoi j’étais habitué et très exigeant. Mais je suis sûr que je serai dans quelques années dans ce championnat. paddock, donc je ne vais pas m’inquiéter maintenant », dit-il.