Nikita Mazepin n’a pas respecté le code d’un gentleman lors des qualifications parce que Haas lui a dit de «partir maintenant» et, eh bien, il ne connaissait pas l’accord.

Mazepin, arrivé en Formule 1 sur le dos de sa vidéo de honte sur les réseaux sociaux, n’a pas eu un grand week-end d’ouverture.

Tournant deux fois lors des séances d’essais de Bahreïn, la recrue russe a ajouté deux autres tours en qualifications, dont le dernier a ruiné samedi soir pour plusieurs pilotes.

Comme toujours, les pilotes ont attendu le dernier moment pour s’aventurer pour un dernier run en Q1 menant à une file de voitures, dont certaines risquaient de ne pas franchir la ligne à temps pour entamer un dernier tour volant.

Mazepin était l’un de ceux-là alors il a sauté la file d’attente – puis a tourné au virage 1, forçant ceux qui étaient derrière lui à se soulever.

« Oh non! » Jolyon Palmer, ancien chauffeur devenu expert de la BBC. «Mazepin a enfreint le code du gentleman d’attendre son tour et tout le monde obtient un tour.

«Il a dépassé tous les champions dans le dernier virage, puis il est descendu dans le dernier virage et a filé… les empêchant d’aller vite!

«C’est un choc!»

Mazepin a défendu ses actions en disant tout d’abord que son équipe Haas lui avait dit de partir et quand ils disent y aller, c’est exactement ce qu’il fait.

Et deuxièmement, quelle affaire?

«En arrivant dans ce dernier virage, mon équipe m’a dit que – tout d’abord, je travaillais à essayer de résoudre un problème de frein par câble, car il y a un problème électrique qui peut être réglé par le volant, ce qui n’était pas le cas. t. Ils ont suggéré de l’essayer », a expliqué Mazepin.

«De plus, si vous l’aviez remarqué, je suis resté longtemps sur le pont-bascule et j’ai donc perdu beaucoup de temps.

«Mon équipe m’a dit qu’il n’y avait pas assez de temps pour franchir la ligne de départ / arrivée si je ne pars pas maintenant.

«Je suis évidemment le pilote de l’équipe, je fais comme on me le demande et les instructions étaient de pousser.

«Pour être très honnête, je n’ai jamais entendu parler de cet accord auparavant. Cependant, je prendrai note à partir de maintenant. «

Le week-end de Mazepin est allé de mal en pis dimanche quand il s’est écrasé hors du Grand Prix, le qualifiant de «l’un des pires jours» de sa vie.

