Nikita Mazepin veut voir la critique de qualification de Lewis Hamilton

Nikita Mazepin a demandé que d’autres pilotes comme Lewis Hamilton et Sergio Perez soient critiqués pour leurs pitreries au volant pendant les qualifications.

Le pilote russe a été au centre de nombreuses critiques depuis qu’il a été annoncé pour la première fois en tant que pilote Haas pour la saison 2021.

L’un des reproches que lui ont adressés ses coéquipiers à de nombreuses reprises est qu’en qualifications, il rompt le “gentleman’s agreement” en ce sens que vous ne dépassez pas la voiture de tête dans votre tour de sortie alors que vous vous préparez pour votre tentative de poussée.

Mazepin a remis en question l’intégrité de cet “accord de gentleman” et a déclaré que s’il était critiqué pour l’avoir violé, les autres conducteurs dont il a été témoin devraient faire exactement la même chose, citant Hamilton et Perez comme coupables.

@LewisHamilton n’est pas souvent satisfait de P2… Mais après des galères à l’entraînement, il débutera en première ligne demain ! 👊#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/7M68gXUYT3 – Formule 1 (@F1) 5 juin 2021

“Non, la situation est très claire pour moi”, a déclaré Mazepin à GPFans Global. lorsqu’on lui a demandé après une séance de qualification chaotique à Bakou s’il y avait une confusion sur la façon dont les pilotes devraient se comporter en Q1, Q2 et Q3.

“Mais dans ce cas, je voudrais m’adresser à toutes les personnes qui m’ont critiqué et leur demander de les critiquer également, car si les règles sont des règles, elles devraient être les mêmes pour tous les conducteurs.

“J’ai regardé les meilleurs du sport le faire comme Lewis, comme Checo [Perez], et je n’ai pas vu beaucoup de discussions s’y dérouler. Pas de rancune mais choisissons une route que nous aimerions emprunter en F1.

Mazepin n’était pas le seul frustré par la façon dont les qualifications se sont déroulées à Bakou, car le pilote Red Bull Max Verstappen a également exprimé sa frustration face aux matchs joués en essayant d’obtenir le meilleur remorquage dans la longue, longue ligne droite.

“Juste une qualification stupide pour être honnête, mais de toute façon c’est ce que c’est”, a-t-il déclaré à Sky F1 après la Q3.

« Toujours P3, nous avons une bonne voiture. Je pense qu’une bonne récupération de FP3 bien sûr, tout se passait bien. Mais toute cette merde arrive tout le temps.

« C’est juste malheureux. C’est un circuit urbain, donc ces choses peuvent arriver et, comme je l’ai dit, notre voiture est forte donc j’espère juste qu’en course nous pourrons prendre soin de nos pneus et marquer de bons points.

