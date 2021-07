Nikkei : l’iPad Pro de l’année prochaine adoptera un processus TSMC de pointe en 3 nm pour la puce, l’iPhone 14 utilisera une puce en 4 nm

in

Apple adopterait le processus de fabrication de dernière génération de TSMC dès la seconde moitié de 2022. Nikkei rapporte qu’Apple et Intel testent actuellement des conceptions de puces à l’aide d’un processus de fabrication de 3 nanomètres.

La publication indique que la première puce Apple 3 nm arrivera probablement dans un iPad (vraisemblablement un modèle Pro). L’iPhone 14 utilisera un SoC 4 nm plus grand en raison des taux de rendement / délais de planification. Ce serait toujours une amélioration par rapport à la conception de la puce 5 nm vue dans l’iPhone 12 et qui devrait figurer dans l’iPhone 13 plus tard cette année.

Le 4 nm pour l’iPhone 2022 avait déjà été signalé par TrendForce l’année dernière et Digitimes en mars.

La taille du processus de fabrication mesure approximativement la distance entre les transistors sur une puce. Lorsque la taille du processus diminue, les écarts entre les transistors sont réduits. Cela se traduit généralement par une conception plus économe en énergie et plus performante.

Au cours des années précédentes, Apple a transplanté la même disposition d’architecture de puce dans une nouvelle taille de processus pour offrir des gains d’efficacité et de performances > 20 %, sans pratiquement aucun changement dans la conception de la puce elle-même. C’est ce qu’on appelle un « die rétrécir ».

Vraisemblablement, à l’avenir, Apple adoptera la fabrication en 3 nm pour toutes ses puces Apple Silicon, couvrant iPhone, iPad et Mac. Cependant, commencer par l’iPad a d’abord du sens d’un point de vue logistique.

Pour cette année, la puce A15 d’Apple construite sur une taille fab de 5 nm serait déjà en production, prête pour le lancement de l’iPhone 13 en septembre ou octobre.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :