Début octobre, lorsque la production d’appareils augmente généralement, Apple a interrompu l’assemblage de l’iPhone et de l’iPad pendant plusieurs jours en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et des « restrictions sur l’utilisation de l’électricité en Chine », rapporte Nikkei.



Dans un rapport détaillé sur les problèmes de production d’Apple ‌iPhone‌, Nikkei dit que Foxconn, Pegatron et d’autres fournisseurs d’Apple ont réduit leur production pour la première fois depuis plus d’une décennie, les travailleurs prenant des congés plutôt que des heures supplémentaires comme c’est généralement le cas.

« En raison du nombre limité de composants et de puces, cela n’avait aucun sens de faire des heures supplémentaires les jours fériés et de donner un salaire supplémentaire aux travailleurs de première ligne », a déclaré à Nikkei Asia un responsable de la chaîne d’approvisionnement impliqué. « Cela ne s’est jamais produit auparavant. Les vacances d’or chinoises dans le passé étaient toujours la période la plus mouvementée où tous les assembleurs se préparaient pour la production. »

Selon le PDG d’Apple, Tim Cook, les contraintes d’approvisionnement au moment du lancement de l’‌iPhone‌ ont coûté à Apple plus de 6 milliards de dollars. Cook a cité les pénuries de puces comme l’une des raisons des problèmes d’approvisionnement, et bien qu’Apple utilise des nœuds de pointe qui ne sont pas affectés par les problèmes persistants de disponibilité des puces, d’autres fabricants qui créent des composants pour les appareils Apple ont été touchés.

Des rapports d’octobre ont indiqué qu’Apple avait réduit ses objectifs de production d’iPhone‌ pour 2021 de plus de 10 millions d’unités après que Broadcom et Texas Instruments n’aient pas été en mesure de fournir suffisamment de composants. L’absence d’un seul petit composant pour l’iPhone‌ peut avoir un impact sur la production, et Apple doit gérer de nombreuses pièces mobiles.

Nikkei a plongé en profondeur dans les problèmes d’approvisionnement d’Apple, en interrogeant plus de 20 dirigeants de l’industrie pour voir ce qui n’allait pas. Apple a réaffecté des composants d’iPad et d’anciens iPhone comme l’iPhone 12 vers les nouveaux modèles d’iPhone 13, mais la production était encore inférieure de 20 % à ce qu’Apple voulait être en raison des restrictions d’alimentation en Chine, des blocages au Vietnam et en Malaisie et des goulots d’étranglement causés par demande croissante de chips.

La réaffectation a durement touché la production d’iPad‌ et Apple a produit 50 % d’appareils de moins que prévu, avec des pénuries sur les tablettes qui ont duré jusqu’en novembre. Avec de nombreux modèles ‌iPad‌ en nombre insuffisant, les clients qui commandent maintenant ne pourront pas obtenir un appareil à temps pour Noël, car la livraison s’étend déjà jusqu’en janvier.

Selon Bloomberg, Apple a récemment informé ses fournisseurs que l’intérêt pour l’iPhone‌ ralentissait avant les vacances, ce qui pourrait être dû aux longs délais d’attente pour les nouveaux appareils en septembre et octobre. Apple prévoyait de compenser les contraintes d’approvisionnement au début de 2022 lorsque les problèmes de fabrication ont été résolus, mais Bloomberg affirme qu’Apple pourrait ne pas finir par obtenir les commandes nécessaires des clients.

Des sources qui ont parlé à Nikkei ont brossé un tableau différent et ont déclaré qu’Apple avait demandé aux fournisseurs de réaccélérer la production d’iPhone‌ en novembre, décembre et janvier. Un fournisseur de composants Apple a déclaré à Nikkei qu’Apple les avait rassurés sur le fait que la demande persistait et qu’Apple avait reporté les commandes à une période ultérieure en raison de contraintes d’approvisionnement, il n’est donc pas clair quelle prise est exacte.

L’exploration complète par Nikkei de la chaîne d’approvisionnement d’Apple et de ce qui a conduit à la situation actuelle de l’entreprise avec des pénuries de puces et des retards de production vaut la peine d’être lue.