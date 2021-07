Nikki ASH encaisse le contrat Money in the Bank sur Charlotte Flair pour devenir championne RAW féminine

Juste un jour après avoir remporté la mallette Money in the Bank, Nikki ASH a encaissé pour devenir un champion du monde de la WWE pour la première fois.

L’Écossaise suit les traces de sa compatriote Drew McIntyre alors qu’elle poursuivait la championne du monde à 14 reprises Charlotte Flair sur RAW.

Nikki Cross a encaissé et est devenu champion

Flair n’avait remporté le titre contre Rhea Ripley que la veille à Money in the Bank elle-même. Cependant, après un match revanche avec Ripley pour l’événement principal RAW, la femme plus connue sous le nom de Nikki Cross a saisi sa chance d’encaisser, a frappé son crossbody de la corde supérieure et a obtenu le titre.

Le joueur de 32 ans avait été allumé et éteint la télévision sans véritable direction plus tôt cette année. Une fois que son équipe s’est dissoute avec Alexa Bliss et que Bliss s’est dirigée dans une direction plus paranormale, Cross était une réflexion après coup.

C’est alors que Nikki ASH est né – presque un super-héros. Cross dit qu’elle a présenté l’idée à la WWE et a consacré beaucoup de temps et d’efforts à la faire fonctionner.

« Je crois en l’idée. J’y ai mis tellement d’énergie et de temps. J’ai fait tellement d’efforts. Nikki a déclaré: «J’ai consacré tellement de temps à cela, à construire cette idée. Donc pour moi, à mille pour cent, je savais que ça allait marcher.

« Je savais à quel point j’y croyais et je connaissais mon énergie et mon enthousiasme. Je savais que j’allais pouvoir l’expliquer. Ce que j’essaie de dire, c’est qu’il n’y avait pas de nerfs à cause de combien je croyais en l’idée.

Nikki ASH en 2016 et s’est fait connaître au sein du groupe NXT SAnitY. Cross faisait partie de ce groupe aux côtés de son mari Killian Dain (Big Damo) – qui a remplacé Sawyer Fulton- Eric Young et Alexander Wolfe.

Nikki ASH conserve le record de chaque gagnante du MITB ayant réussi à encaisser

Cross est le seul membre survivant de cette écurie et les fans sont tombés amoureux de son gadget instable, cependant, elle a grandi depuis son arrivée sur la liste principale en 2018.

Maintenant qu’elle est la championne féminine de RAW et que SummerSlam se profile, Cross aura probablement une Charlotte Flair en colère à gérer et potentiellement une Becky Lynch de retour.