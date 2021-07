Nikki ASH explique comment elle a réussi à présenter son personnage de super-héros au patron de la WWE Vince McMahon

in

Ce n’est que le 21 juin que Nikki Cross a fait ses débuts avec son nouveau personnage Nikki ASH

ASH signifie «presque un super-héros» et depuis que l’écossaise a enfilé la cape et le masque, elle n’a connu que du succès.

Nikki ASH a eu un succès immédiat

Cross a remporté le Women’s Money in the Bank dimanche, puis a encaissé son contrat la nuit suivante à RAW pour remporter son tout premier titre mondial féminin à RAW.

Alors comment est né le personnage ? talkSPORT a eu la chance de parler au nouveau champion cette semaine et de le découvrir.

“Nous avons fait le Royal Rumble en janvier et nous avons fait des histoires vraiment amusantes en amont de cela sur nos plateformes numériques”, a commencé Cross. « À la WWE, nous avons le département des médias sociaux et du numérique le plus incroyable. Ces gars sont incroyables.

«Nous avons raconté cette histoire amusante sur ma qualification et mon entrée dans le Royal Rumble. Il y a eu ce moment quelques jours après le Royal Rumble où les graines ont été plantées et nous avons commencé à former cette idée. C’était l’amour des émissions de télévision de super-héros, l’amour des films de super-héros.

Nikki ASH a son moment

« WandaVision était sur Disney Plus. Le film Black Widow était sur le point de sortir. Wonder Woman, Capitaine Marvel ; toutes ces franchises dirigées par des femmes, ces films et super-héros dirigés par des femmes.

«Et, j’étais un grand fan de Hurricane et de Mighty Molly à l’époque, donc tout s’est en quelque sorte réuni. C’était comme ‘on peut faire ça’. Ce sera génial.’

«Il y avait toujours ce message de positivité, de bonheur, de joie, d’enjouement et de plaisir et c’était cette idée que vous mettez la cape et le masque et vous sentez que vous pouvez tout essayer.

“Cela a donné plus de couches et d’étoffe au personnage de Nikki Cross. Et cela a vraiment permis aux gens de se dire « hé les gars, c’est ce que je ressens vraiment ». Je veux que vous vous sentiez comme ça. Si vous croyez en vous, vous pouvez réaliser vos rêves.

“Les six derniers mois n’ont été qu’un travail d’amour et un travail d’équipe incroyable nous a permis de mettre cela en place, nous l’avons fait pour la première fois sur RAW et c’était comme ici, attachez-vous ! Il est temps de partir [laughs]. Pas tout à fait, même si j’ai volé quelques secondes en RAW pour remporter le titre [laughs]», a déclaré la Croix.

WWE

Vince McMahon a toujours le dernier mot à la WWE

Obtenir l’approbation de Vince McMahon est la clé de voûte de la WWE. Alors, comment Cross a-t-il vendu l’idée au président de la WWE ? Avec de la recherche et de l’enthousiasme semble-t-il.

“Nous avons présenté l’idée et il était à bord”, a-t-elle confirmé. « Il l’a allumé en vert. C’est pourquoi c’était si satisfaisant et épanouissant, parce que nous l’avons présenté et il l’a allumé en vert, puis pour débuter le personnage sur RAW, c’était comme boum ! Voici Nikki ASH Juste comme ça.

« Il y a eu un travail d’équipe tellement fantastique qui s’y est déroulé. Cela a été des mois de travail acharné de la part de l’équipe, de travail acharné et de collaboration, de le mettre en place et de le corriger, le rendant ainsi inspirant et pertinent. Quelque chose que les petites filles pourraient dire je mettrai la cape, je mettrai le masque et je serai comme Nikki ASH

« Pour moi, le voir prendre vie et le voir là-bas, c’est une expérience tellement enrichissante. J’ai demandé à un artiste de me dessiner comme le super-héros, nous avons également fait des recherches là-dessus.

Nikki ASH conserve le record de chaque gagnante du MITB ayant réussi à encaisser

« OK, WandaVision est la série numéro un en streaming dans le monde en ce moment, Black Widow est sur le point de sortir. Captain Marvel a fait x au box-office, Wonder Woman a fait x au box-office, les franchises dirigées par des femmes gagnent toutes de l’argent incroyable au box-office.

« Il s’agissait donc de voir cette recherche et de se rendre compte que nous pouvions le faire. L’entreprise l’a allumé en vert et l’a soutenu et c’est une expérience tellement enrichissante.

