Nikki Bella est «  presque de retour dans son corps d’avant bébé  », montre ses abdos

Mode maman! Nikki Bella a travaillé dur pour retrouver son corps d’avant bébé après avoir accouché en 2020 et cela se voit.

L’ancienne personnalité de la WWE, 37 ans, a montré ses abdos via Instagram le jeudi 11 mars et a partagé le secret pour se mettre en forme.

«Avec une alimentation saine, une augmentation de l’activité d’entraînement et Emsculpt Neo, cette maman est presque de retour dans son corps d’avant bébé!» elle a écrit.

Bella était photographiée vêtue d’un pantalon de jogging blanc et d’un débardeur blanc, relevée pour montrer son ventre. Elle portait un bonnet gris sur la tête et sourit en fléchissant les bras.

Son corps n’est pas tout ce sur quoi elle travaille depuis la naissance de son fils Matteo, 8 mois, avec qui elle partage Danser avec les étoiles pro Artem Chigvintsev. Bella s’est ouverte à Nous hebdomadaire plus tôt cette semaine, aller en thérapie de couple pour se concentrer et résoudre les problèmes de sa relation.

«Cela a énormément aidé», a-t-elle révélé. «Nous n’avons même pas besoin de continuer parce que c’est – je veux dire, c’est bien de toujours avoir des contrôles – mais tout d’un coup, nos séances se sont transformées en, comme, vous restez assis là. Vous vous dites: ‘Oh, j’aime vraiment en ce moment. Comme, il n’y a pas de problèmes. C’est comme si nous ne savions pas de quoi parler.

Bella a expliqué à Nous que la contrainte de devenir parents au début de leur relation l’a amenée, ainsi que Chigvintsev, 38 ans, à une thérapie de couple. Elle a noté qu’ils avaient du mal à communiquer après avoir accueilli leur premier enfant ensemble.

«Pour Artem et moi, et je pense que pour les nouveaux parents, je pense que quiconque a été dans cette situation, il est difficile pour le gars de comprendre ce que nous, les femmes, traversons et nous les femmes ne le faisons pas toujours – je connais ma situation, je ne ne lui dis pas ce que je ressens. Je suppose juste qu’il devrait savoir. Et c’est ce gars-là, du genre: «Je n’ai aucune idée de ce qu’elle ressent et maintenant elle est en colère contre moi» », a-t-elle déclaré. «Et je viens de réaliser [it was] miscommunication. Nous avions l’habitude d’avoir une base de communication incroyable et nous l’avons perdue quand Matteo est venu, et ce sont nos deux défauts de différentes manières – moi pour ne pas communiquer et Artem pour ne pas demander. Et c’était tellement incroyable quand nous avons commencé à nous en rendre compte.

Le Total Bellas La star a révélé qu’elle et Artem prévoyaient de commencer une thérapie de couple après avoir terminé la saison 29 de DWTS en novembre 2020. «Après Dansant, nous allons commencer les cours en couple car nous avons réalisé que nous avons tous les deux l’impression que nous ne nous écoutons pas. … Finalement, nous avons juste dit tous les deux, comme: ‘Nous devons amener quelqu’un pour nous aider afin [back] dans cet endroit », dit-elle en exclusivité Nous à l’époque.

Bella et Chigvintsev se sont fiancés en novembre 2019. Ils ont accueilli Matteo huit mois plus tard, en juillet 2020.

Écoutez Hot Hollywood de Us Weekly alors que chaque semaine, les rédacteurs en chef de Us décomposent les actualités les plus en vogue sur le divertissement!