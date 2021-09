Nikki Bella partage une mise à jour décourageante sur le retour de la WWE

Il semble que Nikki Bella ne fera pas de retour à la WWE de si tôt. L’ancienne WWE Divas Champion est apparue récemment dans le podcast Sippin’ the Tea avec sa sœur Brie Bella et a fait le point sur son retour. Nikki Bella a déclaré qu’elle n’était toujours pas médicalement autorisée à concourir.

“J’aimerais un jour, comme quand Matteo a peut-être trois ans, et il le sait, d’avoir mon fils au bord du ring pendant que sa mère botte le cul, a déclaré Nikki, par Fightful. “Ce serait incroyable pour moi. Mais parce qu’il est tout pour moi, je dois écouter les médecins et à partir de maintenant, ils m’ont mis sur le banc des retraités à vie. Donc, il faudrait beaucoup d’analyses, de radiographies et de toutes ces choses différentes pour qu’ils approuvent réellement ma course et donc ce serait peu probable – ce sera des années plus tard.”

En mars, Nikki a révélé sur The Bellas Podcast qu’elle revenait à la WWE. » Je suppose que j’ai parlé de cette course comme si j’étais autorisé, ce que je ne suis pas autorisé à lutter. J’ai vu un médecin la semaine dernière qui commence à m’aider avec des exercices de renforcement du cou”, a déclaré Nikki. “Je travaille à faire tout ce que je peux pour augmenter la croissance osseuse avec la fusion osseuse et aider la hernie.”

Il y avait un rapport selon lequel les Bellas reviendraient bientôt et cherchaient à devenir championnes par équipe féminine. À l’origine, le plan était de les faire revenir et remporter les titres après WrestleMania 35. Mais avec la récente mise à jour de Nikki, il semble que le duo devra attendre un peu plus longtemps pour que cela se produise. En attendant, Nikki et Brie se sont concentrés sur la maternité et leurs différentes activités. Les deux ont également été intronisés au WWE Hall of Fame en avril.

“J’adore me réveiller au soleil qui vient derrière les montagnes et ça tire sur les vignes et je le regarde tous les matins, parce que Mateo m’a réveillé à 5 heures du matin, et [I love seeing] comment le soleil se couche”, a déclaré Nikki. “Je sais que je suis là où mon âme est censée être. L’industrie du vin, la vinification et tout ce qui concerne le vin, je suis comme heureux, c’est mon endroit heureux.”