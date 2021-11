La pandémie de COVID-19 en cours a amené de nombreuses personnes à modifier leurs plans, y compris la star de Total Bellas Nikki Bella et son fiancé, Dancing with the Stars pro Artem Chigvintsev. Dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight, Bella et sa sœur Brie ont fait la promotion de leur podcast Les Bellas, et le lutteur à la retraite de la WWE a expliqué pourquoi le mariage continue d’être reporté après plus d’un an d’engagement.

« Je pense que l’année dernière j’ai dit Thanksgiving, n’est-ce pas ? Et je veux dire le prochain Thanksgiving, » expliqua Bella. « Je ne peux pas croire que cela fait un an, mais je veux vraiment me marier. Je veux dire, égoïstement, je veux juste avoir ça, comme, un grand jour à propos de moi, j’ai hâte d’y être et de porter cette robe, mais je veux épouser Artem. »

Bella a également révélé qu’elle avait fait une promesse très spéciale à Chigvintsev avant leurs vœux. « La seule promesse que je lui ai faite avant que nous puissions planifier, c’est que ses parents puissent y assister, et avec la situation actuelle du monde et essayer d’amener deux parents russes dans le pays, c’est presque impossible », a poursuivi Bella. « Donc, le jour où je pourrai obtenir deux visas, c’est le jour où nous fixerons notre date et dirons:« Oui. » »

Bella et Chigvintsev se sont fiancés en novembre 2019 après s’être rencontrés sur Danse avec les stars, mais le couple n’a révélé sa grande nouvelle qu’en janvier 2020. Quelques mois plus tard, les deux ont annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble, accueillant Matteo en juillet 2020 Les deux ont certainement connu des hauts et des bas dans leur relation, Chigvintzev ayant même proposé dans la dernière saison de Total Bellas de quitter DWTS afin de soutenir sa future mariée alors qu’elle luttait contre la dépression post-partum.

« Je pense qu’il est difficile pour les hommes de vraiment comprendre le post-partum », a-t-elle déclaré au danseur professionnel après lui avoir assuré qu’il devrait continuer avec l’émission du concours de danse ABC. « Notre corps subit tellement de changements à l’intérieur et à l’extérieur et la bataille à laquelle nous sommes confrontés mentalement en tant que maman – en tant que nouvelle maman – comprendre cela… Je vais être honnête, j’ai commencé à me sentir super invisible. Surtout quand, comme, évidemment mon corps – je dois me regarder nu dans le miroir. C’est dur. «

Nikki a poursuivi: « Et je dois vous regarder à la télévision et voir des trucs sur les réseaux sociaux, et il semble que vous ayez l’air si heureux. C’est un peu fou avec votre tête, comme: » Oh, rien de ce que je pouvais faire ne pouvait faire en sorte que cette personne se sente ainsi, alors peut-être que je ne rends pas Artem heureux. Peut-être que ce n’est pas la bonne relation. Peut-être qu’il est censé être avec quelqu’un d’autre. Ensuite, je suis aussi devenu très seul. Je suis juste tombé et je suis tombé dans un endroit très sombre. »