Nikki Bella révèle que sa relation avec son fiancé Artem Chigvintsev était «rocky» pendant un certain temps

Nikki Bella et Artem Chigvintsev sont peut-être bien placés dans leur relation maintenant, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Selon Us Weekly, Bella a récemment partagé qu’elle et son fiancé avaient traversé une mauvaise passe. Elle a expliqué que depuis qu’ils étaient séparés lors du tournage de leurs émissions respectives, America’s Got Talent: Extreme et Dancing With the Stars, leur relation, malheureusement, a atteint un hic.

Bella a déclaré sur The Bellas Podcast, qu’elle héberge avec sa sœur jumelle Brie Bella, qu’elle et Chigvintsev étaient loin l’un de l’autre depuis un certain temps en raison de leurs engagements professionnels. Cela a été un peu difficile pour eux, d’autant plus qu’ils partagent également un fils de 15 mois, Matteo. Elle a déclaré dans l’épisode du podcast de mercredi: « C’est le plus long que nous ne nous sommes pas vus. Nous avons passé six ou sept semaines [apart]. »

« J’ai AGT : Extrême… [and] Artem et moi avons discuté tous les deux, Teo va partout avec maman », a-t-elle poursuivi. « C’est là qu’il est à l’aise, c’est là qu’il fait le mieux. Et, tu sais, ça a été dur pour [Artem] et ça a été dur pour moi aussi de ne pas avoir mon homme dans mon lit. » L’ancienne superstar de la WWE a déclaré que la distance avait eu des conséquences néfastes sur leur relation. Cependant, ils se remettent sur la bonne voie grâce à « quelques FaceTimes sexy . » Elle a également reconnu qu’ils avaient repris une thérapie, ce qui a eu un impact positif sur leur relation.

« Nous sommes en fait dans une bonne position. Nous étions un peu rocheux pendant un moment, » dit Bella. « [We] a dû reprendre une thérapie. Vous savez, la distance est vraiment difficile. … Maintenant, nous sommes plus forts que jamais. » Elle a ajouté qu’ils auraient Chigvintsev sur le podcast bientôt pour partager sa version de l’histoire. Bella et Chigvintsev se sont fiancés en novembre 2019, mais ils n’ont révélé la bonne nouvelle que Janvier 2020. Des mois après l’annonce de leurs fiançailles, les deux ont partagé qu’ils agrandissaient leur famille et ont accueilli leur premier enfant ensemble, leur fils Matteo, en juillet 2020.

Puisque Bella et Chigvintsev sont bien placés en ce moment, ils attendent leur mariage avec impatience. La star de Total Bellas a déclaré à Us Weekly qu’ils envisageaient de se marier à l’automne de cette année. Quant à savoir où ils ont l’intention d’échanger leurs vœux, Bella a ajouté qu’ils « adoreraient que ce soit dans la Napa Valley ».