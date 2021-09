Nikki et Brie Bella réagissent aux débuts de Daniel Bryan à l’AEW

Daniel Bryan est maintenant All Elite. L’ancien champion de la WWE a fait ses débuts à la All Elite Wrestling (AEW) dimanche soir à All Out et porte maintenant son vrai nom Bryan Danielson. Il a affronté l’élite avant qu’ils ne quittent le ring. L’épouse de Danielson, Brie Bella, et sa belle-sœur Nikki Bella se sont rendues sur les réseaux sociaux pour réagir à la grande révélation.

“Tellement fier et tellement heureux !!!” Brie a écrit sur son histoire Instagram, par Wrestling Inc. “Je t’aime ma chérie !!!” Nikki a exprimé son amour pour Danielson sur Twitter, déclarant qu’elle a un “mauvais cul pour un beau-frère”. Il a été rapporté que Danielson rejoignait AEW peu de temps après son dernier match à la WWE qui était à WrestleMania 37 en avril. Lorsque All Out a cessé de diffuser, Danielson a parlé aux fans de la NOW Arena de Chicago en expliquant pourquoi il voulait faire partie d’AEW.

J’ai totalement un mauvais cul pour un beau-frère. Bienvenue sur le ring ! N https://t.co/YJRAbVW68z – Nikki & Brie (@BellaTwins) 6 septembre 2021

“Je suis un lutteur”, a déclaré Bryan, selon notre site sœur ComicBook.com. “Je n’ai jamais quitté la lutte, j’ai emmené la lutte partout où j’allais, j’ai dit la lutte alors que je n’étais pas censé dire la lutte. Et maintenant, je suis ici pour lutter. Et il y a des gens ici qui se disent ” élite “. Je vais être ici pour voir s’ils le sont vraiment. Alors AEW, allons-y !” Les débuts de Danielson à l’AEW surviennent quelques semaines après que CM Punk a fait son retour dans la lutte professionnelle après une interruption de sept ans. Il est apparu sur AEW: Rampage le mois dernier, qui était également à Chicago. Punk a affronté Darby Allin à All Out et est reparti avec une victoire.

“Alors j’ai entendu quelque chose au cours de la semaine dernière que l’une des choses qui a vraiment tourné punk était le spectacle de Brodie Lee”, a poursuivi Danielson. “C’était aussi l’une des choses que je l’ai vue et tant d’entre nous l’aimaient tellement et nous l’avons donc vu et vu à quel point c’était spécial et nous avons vu, comme d’accord, nous allons arrêter ce que nous faisons normalement .

“Je pensais que c’était vraiment spécial pour moi. C’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à y penser, sachant que mon contrat arrivait. Mais la décision finale, honnêtement, était comme si j’avais commencé à penser à des choses et la WWE était si aimable avec moi en ce qui concerne l’offre qu’ils m’ont faite. Ils allaient me laisser aller faire d’autres choses à l’extérieur. ” Dimanche soir était une grande soirée pour AEW. Avec les débuts de Danielson à l’AEW, l’ancienne superstar de la WWE et champion NXT Adam Cole est apparu à la fin de l’émission. De plus, l’ancienne superstar de la WWE Ruby Riott, qui s’appelle désormais Ruby Soho, a participé au Casino Battle Royale de 21 femmes et affrontera le Dr Britt Baker DMD pour le championnat du monde féminin AEW.