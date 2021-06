Nikki Glaser accueillera la nouvelle série de rencontres HBO Max Reality ‘FBoy Island’ ⋆ .

HBO Max se lance dans le jeu de la romance réalité alors que le streamer annonce une nouvelle série de rencontres intitulée FBoy Island.

Le comédien et actrice Nikki Glaser animera la série de compétitions de dix épisodes, créée par le producteur exécutif de The Bachelor Elan Gale et le showrunner de Love is Blind Sam Dean. Tournée aux îles Caïmans plus tôt cette année, la série produite par STXalternative devrait être diffusée cet été.

Le format voit trois femmes déménager sur une île tropicale où elles sont rejointes par 24 hommes – 12 « Nice Guys » autoproclamés à la recherche d’amour et 12 « FBoys » autoproclamés, là pour rivaliser pour de l’argent sonnant et trébuchant. Les femmes navigueront dans le bassin de rencontres avec l’espoir de trouver une relation amoureuse durable.

À la fin de la saison, tout sera révélé, y compris qui est un gentil garçon, qui est un FBoy et qui les femmes choisissent finalement. HBO Max décrit FBoy Island comme une « expérience sociale qui pose la question séculaire : les FBoys peuvent-ils vraiment se réformer ou les Nice Guys finissent-ils toujours en dernier ?

“Quand j’ai reçu pour la première fois l’appel pour faire partie d’une émission de téléréalité appelée FBoy Island, j’ai dit oui immédiatement”, a expliqué Glaser, qui a récemment animé les MTV’s 2021 Movie & TV Awards: Unscripted. « Puis j’ai réalisé qu’ils ne me demandaient pas d’être l’une des filles en quête d’amour. Ce n’est pas une blague; C’était embarrassant. Mais en tant que grand fan de ce genre, animer cette émission était un vrai rêve. »

Elle a poursuivi: “J’ai hâte d’accueillir les 43 prochaines saisons. Je savais qu’une émission créée et produite par les personnes derrière mes deux émissions préférées (The Bachelor & Love Is Blind) allait être incroyablement bonne, mais celle-ci a dépassé mes attentes. Je sais déjà ce qui se passe et j’ai hâte de le regarder chaque semaine.

Jennifer O’Connell, vice-présidente exécutive, Non-Fiction and Live-Action Family, HBO Max, a ajouté: “C’est une émission de rencontres incroyablement divertissante pleine de rebondissements qui laissera le public constamment deviner.”

