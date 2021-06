Nikki Reed, cofondatrice de Loci, Eribo, discute de la collaboration, de la conservation – WWD

in

L’actrice Nikki Reed a récemment lancé une collection capsule de baskets avec la marque de baskets végétaliennes Loci nommée Reed x Loci et l’actrice s’est rendue sur Zoom mardi soir pour discuter de la collaboration avec le cofondateur de Loc, Emmanuel Eribo.

Les baskets, lancées le 6 mai, sont fabriquées à la main au Portugal avec des matières plastiques recyclées provenant de la Méditerranée. Les quatre modèles sans genre se vendent 160 $ ​​chacun, 10 % des bénéfices étant reversés aux sites de conservation des océans et à la préservation de la vie océanique, une passion que partagent les collaborateurs.

« J’aime concevoir à tous les niveaux… concevoir sans penser aux tendances saisonnières », a déclaré Reed. «Les gens veulent porter des vêtements qui représentent qui ils sont et les gens veulent être du bon côté de l’histoire. Je pense que maintenant plus que jamais, nous reconnaissons notre impact.

Les collaborateurs ont également convenu qu’ils préféraient concevoir pour le long terme plutôt que courir après les tendances, et aussi leur mission commune de protéger la planète.

Eribo a déclaré que lui et ses cofondateurs de Butterfly Twists avaient décidé de lancer Loci après avoir vu jusqu’à 70 000 chaussures dans un entrepôt en Asie. Ils pensaient que le monde n’avait pas besoin de plus de chaussures pour se retrouver dans une décharge, alors ils ont créé Loci, une marque intégrée verticalement qui produit par commande.

“Nous devons recycler les clients pour qu’ils soient d’accord avec cela”, a déclaré Reed à propos des clients étant plus intentionnels dans leurs achats et en attente de commandes. « Nous sommes dans un monde amazonien, un DM [direct messaging] monde, frontières énergétiques. La patience profite aux êtres humains. Nous serions ravis d’économiser pour des vacances ou d’obtenir un sandwich à la crème glacée quand nous étions enfants.

Reed a longuement parlé de son intérêt pour la conservation et la durabilité. Elle a expliqué qu’elle ramenait des animaux à la maison lorsqu’elle était enfant et qu’en vieillissant, elle a remarqué l’interdépendance entre la protection des animaux et le démarrage d’un régime à base de plantes.

«Au début de la vingtaine, j’ai opté pour les plantes et au départ, c’était pour ma santé et pour penser aux animaux», a-t-elle expliqué. « Tout ce que nous faisons a un effet domino. Quand j’étais enceinte de ma fille, vous commencez à chercher des choses qui ont à voir avec votre corps, ce que vous faites lorsque vous vous souciez d’une autre vie.

Cela l’a amenée à penser non seulement à ce qui se passe dans son corps, mais aussi à ce qui l’entoure. « Comment puis-je penser à une chose et pas à l’autre ? » elle a demandé.

Elle a poursuivi: «C’est un petit geste. C’est la décision de faire quelque chose différemment tout en faisant partie du courant dominant. Si je devais penser à ça, je devrais penser à ça.