Nikki Sixx à propos de son déménagement dans le Wyoming avec sa femme et sa fille : « C’était l’une des plus belles choses que nous ayons faites »

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a parlé au « Service Lipps avec Scott Lipps » podcast sur sa récente décision de quitter la Californie du Sud, où il avait vécu pendant plus de quatre décennies, et de s’installer dans le Wyoming, l’État américain le moins peuplé. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « [My wife Courtney and I] vendu notre maison [in Westlake Village, California]. Nous avons vendu toutes nos voitures et vendu tous nos meubles et gardé les choses qui étaient vraiment importantes pour nous ; nous l’avons expédié jusqu’au Wyoming et quelques trucs que nous avons encore en stock ici. Comme du matériel musical et des trucs comme ça; Je n’ai pas besoin d’avoir 40 guitares dans le Wyoming.

« Déménager dans le Wyoming a été quelque chose de vraiment formidable pour moi et ma femme et aussi pour la façon dont nous voulions élever notre fille », a-t-il poursuivi.

« J’avais, quelques années avant que nous parlions de tomber enceinte, j’avais parlé à d’autres parents, et ils me parlaient de leurs enfants de 12, 13 ans et qu’ils achetaient des sacs à dos pare-balles. le temps, il y avait toutes ces choses folles – il y avait des tremblements de terre et des incendies et des fusillades dans des écoles et des overdoses de fentanyl, et ça devenait tellement intense que nous avons en quelque sorte commencé une conversation sur une sorte d’endroit pour s’évader. idée. Et puis la pandémie est arrivée. Nous avons pensé que nous ferions quelque chose après [CRÜE‘s] « La visite du stade », ce qui devait être il y a deux ans. Donc, pendant que nous étions en lock-out dans COVID, nous avons en quelque sorte commencé à regarder et à voir ce qui se passait là-bas. Et nous avons regardé l’Idaho et le Montana et sommes allés à Nashville sur le tournage de [the CRÜE biopic] ‘La saleté’. Deux gars de mon groupe vivent à Nashville et j’ai passé un peu de temps à Nashville sur le plateau.

« Donc de toute façon, longue histoire faite courte, Nashville était trop loin, un endroit il n’y avait rien à faire, » Nikki expliqué. « Et Courtney est venu avec cette idée du Wyoming, et nous avons commencé à regarder autour de nous, puis nous nous sommes retrouvés à Jackson Hole. C’était l’une des plus grandes choses que nous ayons faites. Nous avons un changement de saison, nous sommes à l’extérieur, nous pêchons, nous faisons de la randonnée, nous skions – nous vivons simplement une vie différente de celle d’être en ville. Et je peux toujours aller en ville quand j’en ai besoin, comme si j’ai besoin de travailler ou si les répétitions d’un groupe commencent en mai à Los Angeles ; je serai en bas [there] pour un mois. »

Le mois dernier, Sixx a vendu sa maison de Westlake Village, en Californie, pour 5,18 millions de dollars. Le rockeur de 62 ans et sa femme de 36 ans et How2Girl le fondateur a dépensé 4,125 millions de dollars pour la maison en 2014.

Sixx a déjà parlé de son déménagement dans le Wyoming dans une interview d’octobre 2020 avec le 95,5 KLOS station de radio. À l’époque, il avait déclaré que son nouvel État d’origine était rempli de « personnes sans BS ». Il a expliqué: « Tout le monde est extrêmement axé sur le plein air – pêche, chasse, randonnée, aller sur la rivière, remonter le lac. Tout le monde est en très bonne santé. Et il n’y a pas d’entreprise de divertissement ici, donc vous n’avez pas affaire à ce genre de des trucs – vous avez juste affaire à des cols bleus. Je m’identifie à cela parce que je suis venu de l’Idaho dans les années 70, à 40 minutes de l’Idaho d’où nous vivons. Et c’est beaucoup le même environnement. Je vais de retour, je pars sur la route, je vois encore ces belles villes, mais en tant que musicien et peintre et personne qui écrit des livres, j’ai senti qu’il était peut-être temps, et un meilleur endroit pour élever ma fille. »

Sixxses commentaires faisaient écho à ceux qu’il avait faits un mois plus tôt lorsqu’il avait dit SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk » sur ce que cela a été de vivre loin de Los Angeles pour la première fois depuis des décennies : « C’est génial pour la créativité. J’ai l’impression que toutes sortes d’idées flottent dans l’air. Un peu comme Keith Richards a dit – il a dit qu’il n’avait jamais écrit de chanson ; il joue de la guitare tout le temps, puis la chanson apparaît. Et c’est un peu ce que c’est pour moi ici dans le Wyoming. J’écris juste, et les trucs se transforment en livre et les trucs se transforment en chansons. Et vous ne savez pas où ça va, et c’est vraiment excitant. »

Il a poursuivi: « J’ai l’impression d’être de retour à Los Angeles, tout tourne autour des affaires: quelle est la date limite? Quand commencent les répétitions? Quand commence la tournée? Quand? Quand? Quand? Quand? Et je suis, comme, c’est génial — Je comprends — mais j’ai en quelque sorte besoin de prendre du recul et de laisser couler un peu de créativité. Je ne sais pas. Peut-être que je n’ai plus de chansons en moi ; [There’s] une seule façon de le savoir, et c’est d’être dans un endroit qui n’est pas si chaotique. »

MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS » devait initialement avoir lieu à l’été 2020 mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le globe.



