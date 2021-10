Nikki Sixx ‘adorerait’ faire de la nouvelle musique avec Mötley Crüe

Nikki Sixx a parlé à SiriusXM‘s « Trunk Nation LA Invasion » À propos MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » avec DEF LEPPARD qui devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussée à 2021, puis à 2022, en raison de la crise du coronavirus. On lui a demandé s’il y avait des plans pour d’autres CRÜE dates au-delà des spectacles de l’été prochain, a déclaré le bassiste de 62 ans (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je sais que nous allons tourner l’année prochaine, et cela va nous prendre du 19 juin à quelque part en septembre. Et puis l’hiver s’installe, et nous sommes en Amérique, donc il n’y a nulle part ailleurs où jouer – à moins que nous puissions y aller dans d’autres pays où c’est l’été, le printemps ou l’automne. Mais que va-t-il se passer avec COVID ? Donc je ne sais pas pour le moment. Je sais ce qui se passe en Amérique. Je ne sais pas ce qui se passe en Europe ou en Amérique du Sud ou Mexique [or] Australie [or] Nouvelle-Zélande. »

Quant à savoir s’il y a une chance d’un nouveau MOTLEY CRUE album studio, Sixx a déclaré: « J’adorerais refaire de la musique avec les gars. J’adorerais devenir vraiment simple et vraiment brut et vraiment sale. Et c’est quelque chose qui m’inspire maintenant, que ce soit un nouveau groupe ou des trucs que je suis à l’écoute et la simplicité de ‘Chien noir’, et tu écoutes ça, et tu es genre ‘Mec…’

« Certaines des choses qui sortent en ce moment sont si bonnes, mais elles sont aussi tellement surproduites », a-t-il poursuivi. « Je ne ressens pas ça quand j’écoute n’importe quel genre musical ou juste dans le monde du rock, [BLACK] SABBAT avait le même son de grosse caisse que [LED] ZEPPELIN, le même son de grosse caisse que AÉROSMITH, le même son de guitare — ils avaient tous le même son de guitare. Cela me dérange que tant de choses sonnent de la même manière, mais c’est aussi très bien – de très bons crochets, vraiment agressifs, vraiment excitants. Et donc quand j’entends des groupes plus jeunes – comme, les gens vont jouer FLOTTE DE GRETA VAN, par exemple. Ce que tout le monde a aimé, c’est que c’était juste simple, brut et passionné, ce premier EP. Et pareil avec LES PATTES et des trucs comme ça. Il y avait une part d’innocence. Et je pense qu’il y a tellement de technologie là-bas que nous pouvons devenir la proie de la rendre parfaite. Et j’adorerais faire peut-être de la musique imparfaite. »

MOTLEY CRUEle dernier album studio de 2008 était « Les saints de Los Angeles », qui a été suivi d’un 2009 « Les plus grands tubes » compilation.

En 2018, MOTLEY CRUE enregistré quatre nouvelles chansons pour « La saleté » film, dont le single « The Dirt (Est. 1981) (Feat. Machine Gun Kelly) », » Chevaucher avec le diable « , « Crash et brûlure » et la propre tournure du groupe sur Madone‘s « Comme une vierge ».

Quand ça arrive, « La visite du stade » marquera le CRÜEles premières dates en direct de depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tournée avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017, mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes – y compris JOAN JETT & LES CURS NOIRS — ont pris la route ensemble pour une longue tournée.

