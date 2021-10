Nikki Sixx « comprend » pourquoi David Lee Roth a refusé la tournée Mötley Crüe

Nikki Sixx dit qu’il « comprend » pourquoi David Lee Roth a refusé une offre de participer à cette MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade ».

Dans un article en avant-première Sixxle livre vient de sortir, « The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx », les Los Angeles Times révélé que lorsque CRÜE invité Diamant Dave partager l’affiche avec eux lors de leur tournée de retrouvailles très attendue, les VAN HALEN le chanteur a répondu : « Je n’ouvre pas pour les groupes que j’ai influencés. »

Nikki discuté Rothla décision de refuser CRÜEl’invitation de dans une nouvelle interview avec Forbes. Il a dit : « Ouais, eh bien, il a probablement influencé tout le monde. Ce groupe [VAN HALEN] est un monstre. Mais, vous savez, c’est compréhensible. Nous devons tous faire nos choix et tout. J’ai juste pensé qu’avec le travail qu’il a avec beaucoup de gens, ça pourrait être vraiment excitant. Je comprends aussi sa position. »

Sixx a également une fois de plus contesté la façon dont RothLes remarques de ‘s ont été couvertes par les médias, en disant: « C’est intéressant pour moi maintenant, quand je fais de la presse, je suis vraiment conscient que beaucoup de médias recherchent des appâts cliquables. Et ce que j’aime chez ‘Les 21 premiers’ c’est que je n’ai pas vraiment l’impression qu’il y a beaucoup de clickbait là-dedans. C’est peut-être une mauvaise chose parce que, vous savez, vous cliquez sur le lien et quelqu’un obtient cinq cents en publicité. Je ne veux pas vendre de publicité. Je veux vendre une expérience de ces 21 premières années. Alors j’ai essayé d’être très honnête, et « c’est un peu comme ça », mais non [cheap] coups. »

Sixx auparavant fustigé la presse pour avoir sensationnalisé sa révélation selon laquelle Roth a refusé le CRÜE tournée, écrit sur Twitter: « Les médias prennent une phrase d’un nouveau livre et en font un titre. Clickbait. J’en suis venu à mépriser la presse bottom feeder. Arnaquer les fans pour vendre des publicités .. »

De retour en octobre 2019, Roth réfléchi à l’influence de VAN HALEN sur les groupes qui ont suivi, racontant KKLZ‘s « L’émission du matin Mike & Carla »: « Les bandeaux étaient des imitations de VAN HALEN. Oui, c’est vrai, et le spandex était ce qu’ils ont proposé comme quelque chose de visuel. J’ai commencé en cuir, avec la même coupe de cheveux que Bono et [Bruce] Springsteen et les gars dans METALLIQUE avais. Une coupe de cheveux célèbre – si j’avais la même coupe de cheveux aujourd’hui, elle aurait la sienne Instagram. Mais VAN HALEN était un groupe des années 70 — nous avons commencé en 1972, et nos deux premiers albums datent des années 70. Nous avons vendu nos 10 premiers millions de disques avant la fin des années 70. Nous avons engendré tout un tas d’imitateurs qui ont eu recours à des gadgets et au commerce de la merde. C’est plus facile d’imiter une coupe de cheveux et une sorte de pantalon et d’avoir un mauvais comportement. »

« La visite du stade », qui comporte également POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS, devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la crise des coronavirus.

Quand ça arrive, « La visite du stade » marquera le CRÜEles premières dates en direct de depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tournée avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes prennent la route ensemble pour une tournée prolongée.

Roth joué en première partie de la partie nord-américaine de février/mars 2020 de EMBRASSERtournée d’adieu de , mais ne fait aucune apparition sur la reprogrammée EMBRASSER spectacles qui ont débuté le 18 août à Mansfield, Massachusetts.

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, le légendaire VAN HALEN Le chanteur a annoncé qu’il terminait sa carrière avec ses spectacles à Vegas au cours des premières semaines de janvier. « Je jette dans les chaussures. Je prends ma retraite », Roth a déclaré au Las Vegas Review-Journal. « Ce sont mes cinq derniers spectacles. »



Les médias prennent une phrase d’un nouveau livre et en font un titre. Clickbait. J’en suis venu à mépriser la presse bottom feeder. Arnaquer les fans pour vendre des publicités… — ? (@NikkiSixx) 1er septembre 2021

