Nikki Sixx de Mötley Crüe annonce un nouveau mémoire, “The First 21”

Nikki Sixx de Mötley Crüe a annoncé un nouveau mémoire qui se concentre sur le parcours du rockeur d’un «enfant entièrement américain» à sa carrière musicale naissante à Los Angeles.

The First 21: How I Became Nikki Sixx montre comment Franklin Carlton Feranna, né dans l’Idaho, a rebondi de ferme en ferme et d’un État à l’autre lorsqu’il était enfant, pour finalement se retrouver à Hollywood où il – sous les noms de Nikki London, Nikki Neuf, et, enfin, Nikki Sixx — a trouvé sa place dans l’industrie de la musique.

« Vous avez entendu les histoires d’excès et de débauche. Tous les sommets et les vallées qui sont venus avec la célébrité du rock & roll et ma vie dans l’un des plus grands groupes du monde. C’est l’histoire que vous n’avez pas entendue. Celui qui a conduit à ces histoires », a déclaré Sixx dans un communiqué. “C’est l’histoire intime et personnelle de la façon dont un garçon de ferme innocent de l’Idaho avec un rêve et un désir brûlants – pour la musique, pour l’amour et pour la gloire – est devenu le tristement célèbre Nikki Sixx. Je crois que nos 21 premières années ont beaucoup à voir avec la façon dont nous devenons. Ce sont mes 21 premiers, et j’espère qu’ils vous raviront et vous inspireront à investir dans vos plus grands rêves.

The First 21: How I Became Nikki Sixx, disponible en précommande dès maintenant, arrive le 19 octobre via Hachette Books. Les mémoires de Sixx font suite à son autobiographie sur Mötley Crüe, La saleté, qui a été transformé en biopic Netflix en 2019, ainsi que le tome 2007 de Sixx, The Heroin Diaries.

« Que vous soyez fan de Mötley Crüe et Nikki Sixx ou non, si vous cherchez un mémoire qui vous transporte dans les années 70 et au début des années 80, et qui – pour ceux qui l’ont vécu – vous fera redécouvrir la collection de vinyles vos parents ont jeté dans les années 90, alors c’est votre livre », a déclaré l’éditeur Mary Ann Naples dans un communiqué, « et les thèmes plus larges de savoir qui vous êtes et de prendre le contrôle de votre identité résonnent certainement maintenant dans le nouveau années 2020.

Précommandez The First 21 de Nikki Sixx : Comment je suis devenu Nikki Sixx.