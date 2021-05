Nikki Sixx de Mötley Crüe est “ terminé à 95% ” avec son nouveau livre

Nikki Sixx a presque terminé le travail sur son nouveau livre. le MOTLEY CRUE le bassiste a pris son Facebook mercredi (26 mai) pour écrire: “Le nouveau livre est terminé à 95%. Ensuite, il va à l’éditeur. Puis commence le développement et l’aspect / la convivialité du livre. Il me reste du temps avant de pouvoir partager beaucoup plus mais je voulais vous garder les gars dans la boucle. “

Sixxle dernier livre de “Cela va faire mal: la photographie et la vie à travers l’objectif déformé de Nikki Sixx”, est sorti en 2011 via William Morrow. Un hommage à Sixxsoeur institutionnalisée de, le livre a exploré ce qu’est la vraie beauté et a embrassé notre propre pouvoir autour de cela. Écrit entièrement par Nikki sans écrivain fantôme, le livre était à la fois journal, mémoire, commentaire social et présentait sa photographie originale.

“Ça va mal: musique, photographie et vie à travers l’objectif déformé de Nikki Sixx” était le suivi de Sixxde 2007 Best-seller du New York Times “The Heroin Diaries: Une année dans la vie d’une rock star brisée”.

“Les journaux d’héroïne” a été prétendument tirée de journaux réels Sixx gardé à la fin des années 1980 alors qu’il était en proie à une dépendance à l’héroïne presque mortelle, a été initialement libéré en septembre 2007 via Pocketbooks MTV/Simon et Schuster et a fait ses débuts au n ° 7 sur le New York Times Liste des best-sellers non romanesques de Book Review.

Lorsque “The Heroin Diaries: Une année dans la vie d’une rock star brisée” a été publié, il était accompagné d’une bande originale de Projet parallèle de Sixx SIXX: AM Titré “La bande originale de Heroin Diaries”, il a présenté des collaborations avec le chanteur James Michael et ancien GUNS N ‘ROSES guitariste DJ Ashba.



Publié par Nikki Sixx le mercredi 26 mai 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de «cacher» les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de «bannir» les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “banni” ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “banni” ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).