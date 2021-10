Nikki Sixx de Mötley Crüe explique comment il s’est retrouvé avec son nom

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx parlé à l’Australie « Le projet » à propos de ses mémoires qui viennent de paraître, « The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx ». Disponible via Livres Hachette, le livre explore les natifs de l’Idaho Franklin Carlton Ferannasa petite enfance et ses années d’adolescence troublées avant de se retrouver à Hollywood où il – sous les noms Nikki Londres, Nikki Neuf, et enfin, Nikki Sixx – a percé dans l’industrie de la musique.

« Je suis né Frank Feranna en 1958, » Nikki expliqué (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « Beaucoup de messages que j’ai entendus quand j’étais un jeune garçon à propos de mon père et de ma mère – et j’ai fini par être élevé par mes grands-parents – j’ai en quelque sorte porté ça avec moi. Quand je suis entré dans cette période de ma vie où J’ai commencé à devenir majeur et les hormones et à découvrir le rock and roll, au moment où je suis arrivé à un endroit où je jouais dans des groupes, je ne voulais plus porter le nom de mon père avec moi. Alors j’ai changé mon nom en Nikki Sixx légalement et a dit : « Je vais de l’avant ». Et j’ai fait. J’ai ma propre famille – tout Sixx partout. En fait, j’ai manifesté une nouvelle vie. Mais en écrivant le livre, j’ai réalisé que tout n’était pas vrai. Mon père ne s’est pas contenté de nous laisser tomber. Il y avait beaucoup de divergences. Et donc dans le livre, ce que j’ai aimé, c’est que j’ai appris beaucoup de choses sur mon histoire. Cela m’a en quelque sorte vraiment aidé à guérir, je suppose, à bien des égards, certaines choses, et j’espère pouvoir transmettre cela à d’autres personnes. »

Dans « Les 21 premiers », le rockeur de 62 ans révèle qu’il a volé le nom Nikki Sixx de Jeff Nicholson, qui, en tant que leader d’un groupe de reprises californien appelé PRESSER, est passé par Niki Syxx.

« J’ai tout de suite adoré ce nom – même s’il manquait ce doux K supplémentaire », Sixx écrit, selon le Poste de New York. « Alors et là, j’ai décidé de le voler. Pendant un moment, je me suis fait appeler Nikki Londres… ‘Nikki Neuf‘ était brièvement sur la table. »

Finalement, il est revenu à son inspiration d’origine, en modifiant légèrement l’orthographe : Nikki Sixx. »

Sixx est une icône internationale du rock, membre fondateur de MOTLEY CRUE et SIXX : AM, trois fois New York Times auteur à succès (avec « Les journaux d’héroïne », « Ça va faire mal » et MOTLEY CRUE‘s « La saleté »), philanthrope, photographe et défenseur du rétablissement de la toxicomanie. Sixx avait l’émission de radio rock n ° 1 diffusée à l’échelle nationale » Sixx Sens avec Nikki Sixx « au Média iHeart pendant sept ans. En mars 2019, Sixx créé CRÜEest touché Netflix biopic « La saleté », basé sur l’autobiographie du groupe en 2001. Sixx est un défenseur de longue date de l’expansion des services de soutien pour les personnes en rétablissement d’un trouble lié à l’utilisation de substances (SUD). Il a témoigné à Capitol Hill, a fait de fréquentes apparitions dans les médias pour discuter de ses expériences et a rédigé des articles d’opinion sur le sujet dans de grandes publications.

MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).