Nikki Sixx de Mötley Crüe explique pourquoi il n’est jamais devenu un chanteur principal

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx, qui a contribué au chant principal de la chanson du groupe « Fusée » et a fourni des chants supplémentaires à « Me trouver », a été demandé dans une nouvelle interview avec le « Le sous-sol de ma mère » podcast s’il a déjà envisagé de lancer un projet dont il était aussi le leader. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Avant la pandémie, je me suis mis à cette leçon. J’ai donc commencé des cours de guitare en ligne. Je me contente de jouer de la guitare et je peux écrire une bonne chanson à la guitare, mais je instrument autre que j’aime écrire à partir de notes fondamentales – un so, des accords simples et tous les [sus guitar chords] et toutes les notes interchangeables qui fonctionnent dans cet accord, je n’ai pas une tonne de connaissances ; Je peux en quelque sorte le comprendre. J’ai donc commencé à prendre des cours de guitare en ligne, puis finalement en personne. J’ai commencé à prendre des cours de basse en ligne et éventuellement en personne. Ensuite, je me suis poussé à jouer avec mes doigts. Alors même les chansons sur [CRÜE‘s] ‘La saleté’ bande-son — toutes ces chansons que j’ai jouées avec mes doigts. [It was my] la première fois, et il y a eu quelques ajustements avec l’audio, parce que je suis un joueur de pick agressif… meilleur chanteur de fond ? Et quand j’écris des chansons, ce sera plus facile à expliquer au vrai chanteur ou à la personne avec qui je co-écris.’ Et j’ai été surpris de la gamme que j’avais, mais c’était un peu dans le registre inférieur. Mais j’aime chanter plus un truc de fausset, comme avec ‘Fusée’, qui s’appuie sur Marc Bolan.

« Je viens d’arriver à cet endroit où j’étais juste, comme, ‘Je n’ai pas assez d’années [under my belt as a singer] », a-t-il expliqué. « Je n’ai pas beaucoup de contrôle sur ma voix. Donc je suis, comme, vous savez, il me semble avoir été capable de vendre plus de cent millions de disques avec ce vieux truc craquant que j’ai maintenant, donc je sais que j’ai laissé tomber ça pour une raison quelconque. Je viens peut-être d’être occupé. Tout cela aurait de toute façon disparu avec la pandémie.

« Je ne me considère pas comme un chanteur, mais je ferai des choeurs. Et ce que j’ai appris sur ma voix, c’est que si je suis dans la bonne tonalité, j’ai en fait de la force. Donc certaines chansons, comme « Trop rapide pour l’amour », les choeurs sont parfaits pour moi — c’est une sorte de cri ; il y a un peu une mélodie là-dedans, mais c’est assez punk rock. Il n’y a aucun problème là-dedans. D’autres chansons, comme ‘Filles Filles Filles’, il m’est plus difficile d’atteindre certaines de ces notes. Alors, oui, il y a des choses que vous apprenez, et il y a des choses que vous décidez, comme : « Est-ce une chose importante pour moi en ce moment ? »

« Je ne serai jamais un artiste solo », Nikki ajoutée. « Je ne veux pas être un artiste solo. Je ne suis pas intéressé [in being] un artiste solo. Je suis membre d’un groupe et personne de projet, et l’idée de sortir un album solo où je chante. ça », a-t-il dit.

« Fusée » et « Me trouver » les deux sont apparus sur CRÜEl’album de 1997 « Génération Porc », qui a marqué le retour du chanteur Vince Neil.

Sixxle nouveau livre de, « Le premier 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx », revient sur ses années de formation à partir de sa naissance en 1958 en tant que Franklin Carlton Feranna à la date de 1980 – avant la formation du groupe – quand il s’est légalement rebaptisé Nikki Sixx. Écrit avec Alex Abramovitch, le nouveau mémoire a été publié le 19 octobre et a rapidement atteint le numéro 1 sur Amazonle tableau des livres de musique rock de . Il est également dans le Top 40 de Amazonle tableau des biographies et des mémoires de l’ensemble.



