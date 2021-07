Nikki Sixx de Mötley Crüe lance une gamme de produits directement destinés aux fans

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a annoncé le lancement de Sixx sur Sixx, sa première gamme de produits directement aux fans.

Dit Nikki: “Nous publierons des objets uniques et à collectionner plusieurs fois par an, alors cherchez des trucs sympas en cours de route.”

Trois t-shirts, un sweat à capuche zippé à logo, un pantalon de survêtement à logo et un couteau de poche sont actuellement disponibles en pré-commande. Tous les articles devraient commencer à être expédiés fin août 2021.

Sixxle nouveau livre de, “The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx”, sortira le 19 octobre via Livres Hachette. Il sera disponible en couverture rigide, en eBook et en édition audio par Hachette Audio.

Sixxle vrai nom est Frank Carlton Serafina Feranna. Il est né à San José et a été élevé par sa mère et ses grands-parents après que son père ait quitté la famille.

Après avoir déménagé plusieurs fois, il part seul pour Los Angeles à l’âge de 17 ans, rejoignant d’abord le groupe London avant de former MOTLEY CRUE en 1981 avec le batteur Tommy Lee.

Le groupe sort son premier album, “Trop rapide pour l’amour”, en 1982, et a fait sa percée commerciale en 1983 avec “Crier au diable”.

Malgré d’autres albums à succès tels que “Filles, Filles, Filles” et “Dr. Feelgood”, les CRÜE a traversé une période d’incertitude dans les années 90, avec à la fois le chanteur Vince Neil et Lee quitter le groupe à des moments différents.

Le groupe original s’est réuni en 2004 pour une tournée mondiale extrêmement réussie, à quel point Sixx s’est officiellement déclaré sobre.

Sa période de drogue la plus sombre a été relatée dans un mémoire de 2007, “The Heroin Diaries: Une année dans la vie d’une rock star brisée”, et l’album d’accompagnement de son projet parallèle SIXX : AM

Sixx avait l’émission de radio rock n ° 1 diffusée à l’échelle nationale ” Sixx Sens avec Nikki Sixx “ au Média iHeart pendant sept ans. En mars 2019, Sixx créé CRÜEest touché Netflix biopic “La saleté”, basé sur l’autobiographie du groupe en 2001.

Sixx est depuis longtemps un défenseur de l’élargissement des services de soutien aux personnes en rétablissement d’un trouble lié à l’utilisation de substances (SUD). Il a témoigné à Capitol Hill, a fait de fréquentes apparitions dans les médias pour discuter de ses expériences et a rédigé des articles d’opinion sur le sujet dans de grandes publications.

Sixx a été marié trois fois, à Playboy Camarade de jeu Brandi Brandt, actrice Donna D’Errico et modèle Courtney Bingham. Il a six enfants.



