Nikki Sixx de Mötley Crüe met la touche finale à un nouveau livre

Nikki Sixx met la touche finale à son nouveau livre. le MOTLEY CRUE le bassiste a pris le sien Instagram jeudi (6 mai) pour partager une photo de sa nouvelle maison dans le Wyoming, et il a inclus le message suivant: “Météo de bureau en plein air à coup sûr aujourd’hui à Jackson.

“Troisième fois en train de lire le nouveau livre. Ce n’est pas un mauvais endroit pour le faire. Je dirais qu’il reste 60 pages? Puis commence l’édition (Open Heart Surgery With A Chainsaw)

“La couverture du livre est terminée. Bientôt commence l’élément de conception du livre. J’ai beaucoup de photos à parcourir. J’adore ce processus.

“La question que je pose toujours aux gens qui me disent qu’ils veulent écrire un livre est” Pourquoi? ” Est-ce un projet de vanité ou avez-vous vraiment quelque chose à dire? Je prends cela à cœur avant de commencer un nouveau livre.

«J’ai beaucoup appris sur moi-même au cours de ce processus de lecture, mais j’espère vraiment que vous apprenez et vous vous souvenez de quelque chose sur vous-même.

Sixxle dernier livre de “Cela va faire mal: la photographie et la vie à travers l’objectif déformé de Nikki Sixx”, est sorti en 2011 via William Morrow. Un hommage à Sixxsoeur institutionnalisée de, le livre a exploré ce qu’est la vraie beauté et a embrassé notre propre pouvoir autour de cela. Écrit entièrement par Nikki sans écrivain fantôme, le livre était à la fois journal, mémoire, commentaire social et présentait sa photographie originale.

“Ça va mal: musique, photographie et vie à travers l’objectif déformé de Nikki Sixx” était le suivi de Sixxde 2007 Best-seller du New York Times “The Heroin Diaries: Une année dans la vie d’une rock star brisée”.

“Les journaux d’héroïne” a été prétendument tirée de journaux réels Sixx gardé à la fin des années 1980 alors qu’il était en proie à une dépendance à l’héroïne presque mortelle, a été initialement libéré en septembre 2007 via Pocketbooks MTV/Simon et Schuster et a fait ses débuts au n ° 7 sur le New York Times Liste des best-sellers non romanesques de Book Review.

Lorsque “The Heroin Diaries: Une année dans la vie d’une rock star brisée” a été publié, il était accompagné d’une bande originale de Projet parallèle de Sixx SIXX: AM Titré “La bande originale de Heroin Diaries”, il a présenté des collaborations avec le chanteur James Michael et ancien GUNS N ‘ROSES guitariste DJ Ashba.