Nikki Sixx de Mötley Crüe : « Nous n’avons jamais eu l’intention de nous remettre ensemble »

Nikki Sixx a de nouveau dit que la chance pour MOTLEY CRUE faire la une d’une tournée de stades aux États-Unis a été la principale raison pour laquelle le groupe a décidé d’annuler sa retraite.

CRÜE Les fans qui ont déboursé pour la tournée « d’adieu » du groupe en 2014/2015 ont été amenés à croire que le groupe ne reviendrait jamais après avoir joué son dernier concert en décembre 2015 au Staples Center de Los Angeles. Le groupe a vanté la signature d’un accord de « cessation de tournée » avant la tournée comme cimentant le fait que c’était vraiment la fin de CRÜEla vie sur la route.

Parler au 98.3 CIFM station de radio sur le CRÜEla décision de se réunir pour la tournée des stades de l’été prochain avec DEF LEPPARD et POISON, Sixx dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « C’était assez intéressant. Nous l’avons frappé à la tête parce que nous avions l’impression d’avoir dit tout ce que nous voulions dire. Nous sentions que nous étions assez jeunes là où il nous restait du temps pour faire d’autres choses. Et je pense ça s’est très bien terminé.

« Nous n’avons jamais eu l’intention de nous remettre ensemble », a-t-il poursuivi. « C’était le film [MÖTLEY CRÜE biopic ‘The Dirt’]… Nous avons toujours su que nous allions faire le film. Et puis entrer dans un studio et faire de la musique, c’était du genre « C’était amusant ». J’étais genre : ‘Ouais, on va faire des chansons pour le film.’ Et nous avons le film. « Ça a été génial. » Tape m’en cinq. ‘Tommy [Lee, MÖTLEY CRÜE drummer], appelez-moi pour des sushis.’ Et ça a commencé – ça a juste commencé à rouler et à rouler. Maintenant, il y a environ 83 ou 84 millions de personnes qui ont vu le film, et les appels téléphoniques ont commencé à arriver du monde entier.

« Nous nous devions d’avoir cette conversation, car si trois d’entre nous se disaient : ‘Allons le faire’ et que le quatrième ne l’était pas, c’est l’objet du contrat », a-t-il expliqué. « Nous ne pouvions pas laisser deux gars derrière et sortir et avoir deux versions de MOTLEY CRUE. C’était donc une période excitante, quelque chose à célébrer. Et s’il y avait un ourlet et une haie, c’était autour de l’idée d’aller faire des arènes. Nous avons fait des arènes, nous avons fait des festivals. Nous avions juste l’impression que ça ne deviendrait pas plus gros que la façon dont nous l’avons terminé. Et puis est venu le ‘Non, non. Ils veulent faire des stades. Et nous nous sommes dit : « Ah, eh bien, c’est une conversation un peu différente. » ‘Et DEF LEPPARD veut le faire avec toi. Le tout.’ Alors c’était nous et DEF LEPPARD parler, et que voient-ils. Nous avons déjà joué de nombreux concerts ensemble, donc c’était fantastique. Et puis je pense que huit [shows] a été mis en vente et épuisé, huit de plus à guichets fermés, huit de plus à guichets fermés, et tout le monde s’est dit : « Ça va être une super course. » Et j’ai pensé que ça allait être ça. Et puis COVID est venu et l’a renversé, comme tout le monde, ou beaucoup de gens. Et puis nous avons décidé de ne pas tourner cette année parce que nous n’étions pas encore assez à l’aise personnellement, et peut-être que ce n’était pas la bonne chose pour les fans, à notre avis, ou pour notre équipe. Alors pendant ce temps, nous avons commencé à parler plus [about], ‘À quoi ressemble l’Europe ?’ ‘Vous savez quoi? Nous aimons le Japon. Wow. Quel spectacle au Japon.’ MOTLEY CRUE et DEF LEPPARD. Si c’est POISON et Joan Jett, ils restent avec nous. Et ce sont d’énormes spectacles en Australie.

« Alors c’est là que c’est, » Sixx ajoutée. « Et puis cette putain de mutation de COVID continue de se produire. Alors nous nous disons: » D’accord, nous faisons l’Amérique. Nous avons nos protocoles. Nous savons exactement comment nous allons le faire. Que va-t-il se passer dans » 23 ?’ Et nous ne savons pas. J’ai entendu dire que l’omicron est beaucoup plus contagieux, mais c’est aussi une souche plus faible, de sorte que si les gens l’attrapent, cela ressemble plus à un mal de tête ou à un estomac pendant une journée, en particulier pour les personnes vaccinées. certains disent que c’est positif ; c’est en train de s’affaiblir. Nous gardons donc un œil sur toutes les informations disponibles. Et comment pouvons-nous organiser une tournée des stades en Europe, comment l’amener au Japon. Il doit y avoir une bonne sécurité protocoles. »

« La visite du stade » devait initialement avoir lieu à l’été 2020 mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la crise du coronavirus. Nikki est convaincu que le trek aura enfin lieu l’année prochaine. « 100 pour cent — 19 juin [of 2022], cette tournée démarre à Atlanta, en Géorgie », a-t-il déclaré. « Mec, j’ai hâte. Ça me manque. Ce que je préfère, c’est la répétition du groupe. Donc tout le mois de mai, nous répétons et nous décomposons les chansons et nous pouvons passer du temps ensemble. Tout comme nous l’avons fait en 1981, mec. Il n’y a personne là-bas ; il n’y a personne qui entre et interrompt – c’est juste nous quatre placés en cercle. Et puis nous nous tournons vers vous et allons-y en direct. »

Interrogé sur ce que les fans peuvent s’attendre à voir de MOTLEY CRUEle spectacle de cette fois-ci, Sixx a déclaré: « Nous avons des choses très, très cool qui sont en cours de développement, disons. Différent de tout ce que nous avons fait auparavant.

« Au fait, voici ma réflexion sur la pyro. J’adore la pyro », a-t-il poursuivi. « Si vous savez quelque chose sur moi, vous vous dites ‘Ouais, Nikki l’habitude de s’enflammer. Tu ne parles pas à un gars qui n’aime pas le feu. Mais tu parles à un gars qui chaque fois que j’allume un match de baseball ou un match de football ou un groupe de niveau D, ils ont tous ça, comme, le feu monte, le feu descend, le feu monte, le feu diminue. Et j’ai juste l’impression que c’est en quelque sorte devenu… Pour nous, nous étions recouverts d’un produit ignifuge. On nous a tiré dessus. J’avais un lance-flammes. Donc à moins que vous n’alliez le RAMMSTEIN route, qui j’aime, vous devrez peut-être repenser ce que nous pouvons faire pour vous épater. Et c’est là où nous en sommes en ce moment. »

Quand ça arrive, « La visite du stade » marquera le CRÜEpremières dates en direct de depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tournée avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de route en 2017, mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes – y compris JOAN JETT & LES CURS NOIRS – ont pris la route ensemble pour une longue tournée.

MOTLEY CRUEle dernier album studio de 2008 était « Les saints de Los Angeles », qui a été suivi d’un 2009 « Les plus grands tubes » compilation.

En 2018, MOTLEY CRUE enregistré quatre nouvelles chansons pour « La saleté » film, dont le single « The Dirt (Est. 1981) (Feat. Machine Gun Kelly) », « Chevaucher avec le diable », « Crash et brûlure » et la propre tournure du groupe sur Madone‘s « Comme une vierge ».