Nikki Sixx de Mötley Crüe travaille sur un livre pour enfants

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a révélé qu’il prévoyait de sortir un livre pour enfants en 2022. « Ma femme et moi travaillons sur un livre sur cette petite fille qui va dans tous ces pays dans son imagination », a-t-il déclaré à The Aquarian Weekly dans une récente interview. « Elle va en Afrique et elle a ce petit garçon ou cette petite fille africaine qui lui apprend cette culture, ou elle va en Angleterre, puis elle va au Wyoming et apprend les chevaux, puis va au Japon et apprend la nourriture et la culture et la langue. C’est une excellente idée et cela sortira l’année prochaine. »

Sixx offert un peu plus de détails sur le livre pour enfants dans une conversation séparée avec l’Allemagne Radio Bob ! Il a déclaré que le livre était principalement destiné « aux parents de lire aux enfants sur la diversité et surtout autour de la dernière administration. Cela m’a vraiment dérangé de voir à quel point tout le monde était si divisé. Je pense donc que lire aux enfants est un moyen de leur enseigner la culture, la nourriture, la langue, les différences et comment ce n’est pas un vrai problème. C’est positif. »

Sixx fait actuellement la promotion de son nouveau livre, « The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx », qui a été publié le 19 octobre via Livres Hachette. Le livre revient sur ses années de formation à partir de sa naissance en 1958 en tant que Franklin Carlton Feranna à la date de 1980 — avant la formation du groupe — quand il s’est légalement rebaptisé Nikki Sixx. Écrit avec Alex Abramovitch, le nouveau mémoire et rapidement passé au n ° 1 sur Amazonle tableau des livres de musique rock de . Il figurait également dans le Top 40 de Amazonle tableau des biographies et des mémoires de l’ensemble.

« The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx » a été édité par le rédacteur en chef Brant Rumble, qui a acquis les droits mondiaux dans un accord avec Chris Nilsson de Divertissement de la 10e rue. Il est disponible en couverture rigide, eBook et une édition audio par Hachette Audio.

« Les 21 premiers » est le quatrième livre publié par Sixx, qui est un triple New York Times auteur à succès avec « Les journaux d’héroïne », « Ça va faire mal » et le MOTLEY CRUE Biographie « The Dirt : Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde ».

Photo gracieuseté de Jason Shaltz / SiriusXM

