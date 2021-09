Nikki Sixx de Mötley Crüe vend une maison californienne pour 5,18 millions de dollars

D’après L’Abeille de Sacramento, MOTLEY CRUE le bassiste a vendu sa maison de Westlake Village, en Californie, pour 5,18 millions de dollars.

Le rockeur de 62 ans et sa femme de 36 ans et How2Girl fondateur, Courtney Sixx, a dépensé 4,125 millions de dollars pour la maison en 2014.

Selon L’agence, qui avait la liste, la propriété a 10 300 pieds carrés d’espace habitable, se trouve sur un terrain de 1,2 acre et a été construite en 1996. Il y a cinq “chambres charmantes, dont une imposante suite principale au premier niveau équipée d’une entrée formelle , un salon privé avec foyer, un luxueux spa principal, un grand dressing et un accès direct au terrain », indique la description officielle. “Le deuxième niveau comprend un incroyable théâtre privé et un salon situé dans un récit élégant énergisé par des honneurs épiques.”

Des photos de la propriété sont disponibles dans le Youtube extrait ci-dessous.

En octobre dernier, Sixx confirmé au 95,5 KLOS station de radio que lui et sa femme et leur fille de deux ans Rubis déménagé dans le Wyoming. Nikki a déclaré que l’État américain le moins peuplé est rempli de “type de personnes sans BS”. Il a expliqué: “Tout le monde est extrêmement axé sur le plein air – pêche, chasse, randonnée, aller sur la rivière, remonter le lac. Tout le monde est en très bonne santé. Et il n’y a pas d’entreprise de divertissement ici, donc vous n’avez pas affaire à ce genre de des trucs – vous avez juste affaire à des cols bleus. Je m’identifie à cela parce que je suis venu de l’Idaho dans les années 70, à 40 minutes de l’Idaho d’où nous vivons. Et c’est beaucoup le même environnement. Je vais de retour, je pars sur la route, je vois encore ces belles villes, mais en tant que musicien et peintre et personne qui écrit des livres, j’ai senti qu’il était peut-être temps, et un meilleur endroit pour élever ma fille.”

Sixxses commentaires faisaient écho à ceux qu’il avait faits un mois plus tôt lorsqu’il avait dit SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” sur ce que cela a été de vivre loin de Los Angeles pour la première fois depuis des décennies : “C’est génial pour la créativité. J’ai l’impression que toutes sortes d’idées flottent dans l’air. Un peu comme Keith Richards a dit – il a dit qu’il n’avait jamais écrit de chanson ; il joue de la guitare tout le temps, puis la chanson apparaît. Et c’est un peu ce que c’est pour moi ici dans le Wyoming. J’écris juste, et les trucs se transforment en livre et les trucs se transforment en chansons. Et vous ne savez pas où ça va, et c’est vraiment excitant.”

Il a poursuivi: “J’ai l’impression d’être de retour à Los Angeles, tout tourne autour des affaires: quelle est la date limite? Quand commencent les répétitions? Quand commence la tournée? Quand? Quand? Quand? Quand? Et je suis, comme, c’est génial – Je comprends – mais j’ai en quelque sorte besoin de prendre du recul et de laisser couler un peu de créativité. Je ne sais pas. Peut-être que je n’ai plus de chansons en moi ; peut-être que oui. [There’s] une seule façon de le savoir, et c’est d’être dans un endroit qui n’est pas si chaotique.”

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS ” devait initialement avoir lieu à l’été 2020 mais a fini par être repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le globe.



