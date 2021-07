Nikki Sixx de Mötley Crüe veut faire “la tournée des stades” dans d’autres parties du monde

Dans une nouvelle interview avec Marci plus sage du 95,5 KLOS station de radio, MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a parlé du groupe “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, qui devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

« Nous voulions vraiment y aller cette année » Nikki dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “C’est un peu effrayant d’aller là-bas et d’avoir la tournée peut-être annulée à mi-chemin. Et je sais que beaucoup de groupes sont là-bas et ils testent l’eau et cela semble vraiment positif; je suis super excité.

“Nous avons une trentaine de stades en Amérique [booked for the tour]”, a-t-il poursuivi. “Et nous verrons. Peut-être que nous pourrions même le traîner en Europe, en Amérique du Sud, au Japon – nous ne le savons pas encore. En ce moment c’est un peu loin. Mais nous et DEF LEPPARD sont super proches; c’est super. Et nous verrons simplement quelle version de « La visite du stade » pourrait convenir à d’autres pays, si nous décidons d’y aller. Ce sera peut-être la même gamme. Je sais que les gens sont super contents de la programmation. C’est une bonne soirée de fête en plein air.”

Au 30 janvier 2020, “La visite du stade” avait déjà rapporté 130 millions de dollars sur un million de billets vendus, plus 5 millions de dollars supplémentaires de sièges VIP, selon Panneau d’affichage.

Les billets allaient de 150 $ à 400 $, sans compter certains prix variés qui reflétaient la demande dans le cadre d’une « tarification dynamique ».

Quand ça arrive, “La visite du stade” marquera le CRÜEles premières dates en direct de depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tournée avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes prennent la route ensemble pour une tournée prolongée.



