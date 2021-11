Lors d’une récente apparition sur SiriusXM‘s « Trunk Nation LA Invasion », Nikki Sixx discuté du fait que GUNS N’ ROSES apparemment une fois envisagé d’enregistrer une reprise du premier MOTLEY CRUE chanson « Tenir à vos armes ». Les CRÜE le bassiste a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Après que nous les ayons emmenés en tournée, et qu’ils ont d’abord sorti ‘Bienvenue dans la jungle’, ou était-ce ‘Mon enfant adoré’, je me souviens être allé à l’arc-en-ciel [in West Hollywood], et j’ai vu Axe [Rose, GN’R singer] là. Et il s’est levé et a dit ‘salut’ et ‘merci pour la tournée. Merci pour la visite car maintenant MTV va jouer ‘Mon enfant adoré’.’ Cela leur a vraiment donné une chance. Et j’étais super content pour ces gars-là. Et puis il m’a en quelque sorte dit qu’il avait toujours aimé cette chanson ‘Tenir à vos armes’ et j’avais pensé à le couvrir de GN’R. C’est plutôt cool à entendre, que ces gars pensent que c’était cool. Et cette chanson a sa propre petite vie, pour ainsi dire. »

De retour en 2016, Sixx Raconté Couchers de soleil au néon qu’il ne savait pas Rose « que bien. Je veux dire, je l’ai connu un peu dans les années 80 quand [GUNS N’ ROSES] ouvert pour MOTLEY CRUE« , a-t-il dit. « Il a toujours été gentil avec moi. Il a toujours été un peu timide et respectueux. Et je suis content pour lui [now that he is reunited with Slash and Duff McKagan]. Il semble heureux. Il a l’air en bonne santé. Il a manqué de faire ce qu’il fait en ce moment, et je suis sûr d’avoir Sabrer et Duff à ses côtés on se sent vraiment bien. C’est donc dur à cuire. Bien pour lui. Et bon pour Sabrer et Duff trop. Tant mieux pour les fans. »

Dans son « Les journaux d’héroïne » mémoire, Sixx a écrit que Tom Zutaut, l’ancien Geffen Records exécutif qui a signé GUNS N’ ROSES à un contrat d’enregistrement en 1986, lui a dit en 1987 qu’il était « considéré » pour produire GN’Rle premier album de, « Appetit pour la destruction ». Sixx a ajouté: « Je suis allé les voir jouer au Roxy, mais je ne pensais pas qu’ils étaient si géniaux. La vérité est que j’étais tellement hors de moi que je n’avais aucune idée de qui était bon et qui ne l’était pas. Putain, à l’époque, tout ce que j’aurais pu faire en tant que producteur aurait été d’appuyer sur « play » sur le magnétophone. »

« Tenir à vos armes » était la face A de MOTLEY CRUEle premier single de , qui est sorti en mai 1981 via le propre label du groupe Leathür Records.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).