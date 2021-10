MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx dit ça Vince Neil est « en voie de guérison » après s’être cassé les côtes lors d’un concert plus tôt dans le mois.

Une vidéo filmée par des fans montrait le joueur de 60 ans CRÜE chanteur marchant sur le devant de la scène alors qu’il se produisait avec son groupe solo le 15 octobre au Monstres sur la montagne festival au LeConte Center à Pigeon Forge, Tennessee. Avec sa guitare attachée autour de lui, Daniel encourageait la foule à applaudir tout en jouant le 1989 MOTLEY CRUE frappé « Ne t’en va pas fou (va t’en juste) » quand il est soudainement tombé et a disparu du champ de vision de la caméra presque instantanément.

TMZ a rapporté plus tard qu’il y avait un petit écart entre l’orateur et la scène qui Daniel n’a pas remarqué. Son roadie et un agent de sécurité l’ont aidé à se relever, et Vincent « est parti en boitant. »

Maintenant, dans une nouvelle interview avec Billboard, Sixx a déclaré que l’équipe du festival n’avait pas posé de ruban réfléchissant pour marquer le bord de la scène, ce qui a entraîné la chute.

« Sans cela, tout est complètement noir, vous pouvez donc avancer en pensant qu’il y a encore de la scène là-bas et tomber », Sixx expliqué. « Je l’ai fait moi-même. Vincent et j’ai ri à propos d’une fois où nous sommes tous les deux tombés de scène lors du même spectacle. Mais il a vraiment eu de la chance. Il a dit que si ce n’était pas une chanson sur laquelle il jouait de la guitare rythmique, cela aurait pu être sa tête, ce qui aurait été une pire blessure. La guitare a amorti sa chute. Mais il guérira et nous serons prêts à partir en tournée [with MÖTLEY CRÜE] en juin. »

Selon Nikki, lui et son CRÜE les membres du groupe attendent avec impatience « La visite du stade » avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS, qui devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

« Cette tournée a été (reportée) deux fois », a-t-il déclaré. « Nous n’avions tout simplement pas assez d’informations à l’époque, avec les protocoles et tout, pour aller faire une visite du stade. Nous nous sentons tous bien maintenant, et nous avons hâte, mec. »

En mai dernier, Daniel s’est excusé auprès des fans lors de sa première performance à l’ère de la pandémie lorsqu’il a commencé à perdre sa voix plusieurs chansons dans son set.

Le mois dernier, Vincent a révélé qu’il essayait une nouvelle machine de tonification dans un effort apparent pour se mettre en forme pour « La visite du stade ». Le chanteur a dit qu’il utilisait Emsculpt Néo, un nouveau traitement révolutionnaire qui soi-disant renforce les muscles et réduit la graisse en utilisant à la fois des fréquences radio et des énergies électromagnétiques de haute intensité.

On ne sait pas combien de temps Daniel devra se remettre de ses blessures, mais Clinique Mayo prétend que les côtes cassées guérissent généralement d’elles-mêmes en un ou deux mois.



Cela explique pourquoi j’ai perdu sa trace dans cette vidéo. J’ai apparemment capturé la chute à la fin de ce clip. Tout à fait d’accord pour dire qu’il avait l’air bien et qu’il chantait bien. J’espère que les rayons X sont clairs et que vous rebondissez rapidement @thevinceneil pic.twitter.com/jfWT6c3rVb – Darrell Jenkins (@bigdoftn) 16 octobre 2021

Alors, Vince Neil est monté sur scène ce soir et dans la troisième chanson, il est tombé de la scène et s’est cassé les côtes.



Vérifiez-le Publié par Joe Wintrow le vendredi 15 octobre 2021

Dernières nouvelles de Metal Sludge! Vince Neil est tombé au festival Monsters on the Mountain de ce soir et est maintenant emmené dans un hôpital local. pic.twitter.com/ahERWH34jr – boues métalliques (@MetalSludge) 16 octobre 2021

