Frais et maigre, numéro un des services de livraison de plats préparés biologiques aux États-Unis, s’est entretenu avec MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx sur la nutrition, son régime d’entraînement intense et « Le premier 21 : Comment je suis devenu Nikki Sixx », son nouveau livre qui revient sur ses années de formation.

Au sujet de la façon dont il reste en bonne forme physique, Sixx dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ma famille est naturellement, beaucoup d’entre eux, en surpoids. Je pèse 195 livres [and] six [feet] une [inch tall]. Quand je vais en cardio complet et léger, poids moyen, je vais descendre à environ 185, mais en fait, je prends un peu de poids. Je dois donc travailler très dur. Mon corps veut aller à 200 – il veut le faire. Et ce n’est pas nécessairement pour des raisons de vanité – je ne fonctionne tout simplement pas bien [at a heavier weight]; la machine ne fonctionne pas bien ; Je ne pense pas bien ; Je ne dors pas bien. La santé et l’exercice sont donc devenus une partie importante de ma vie.

« Je repense, même autour [CRÜE‘s] ‘Crier au diable’ [album], je buvais beaucoup de whisky à l’époque, mais je me souviens d’avoir essayé de faire une sorte d’entraînement, d’entraîner des choses pour se préparer pour la tournée », a-t-il poursuivi. « Parce que ça vous enlève sur scène. Les gens viennent de partout pour venir te voir jouer, et tu te tiens là tout fatigué avec une panse de bière. Je veux dire, c’est irresponsable. Il y a un million d’autres groupes qui aimeraient avoir votre travail.

« [Exercise and health] a beaucoup fait partie de ma vie », Nikki ajoutée. « Et maintenant, j’essaie de bien manger et de dormir suffisamment. L’une des choses que j’aime, c’est que j’ai ça Cri application que j’utilise qui surveille mon sommeil. J’avais l’habitude d’avoir un Bague Oura. J’essaie de garder un œil sur tout ça pour mon énergie, parce que je veux constamment créer des trucs et ensuite je vais partir en tournée. Donc, vous ne pouvez pas aller trop loin dans le terrier du lapin. Je dois rester au top ou ça affecte directement tout. Et [when] vous avez un enfant de deux ans [child], vous arrivez à la fin de votre journée, et que ce soit pour écrire des chansons, faire des interviews ou être au travail, et cette petite personne a besoin de votre temps, et j’ai quatre enfants plus âgés, et ils ont besoin de leur temps avec leur père, et [spending] du temps avec ma femme et mes amis, vous ne pouvez pas manquer d’énergie. Donc l’entraînement et le carburant sont super importants. »

MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » devait initialement avoir lieu à l’été 2020 mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

En décembre 2019, CRÜE directeur Allen Kovac Raconté Renard d’affaires que « certains » des membres du groupe avaient fait appel à une aide extérieure pour se mettre en forme pour le trek. Kovac faisait référence à la critique du chanteur Vince Neil pour sa capacité de chant et son gain de poids supposés diminués, ainsi que pour l’état de santé du guitariste Mick Mars, qui souffre d’une forme d’arthrite chronique qui l’a amené à subir une arthroplastie de la hanche.

Kovac a expliqué: « Certains d’entre eux travaillent avec un entraîneur, certains d’entre eux travaillent avec un nutritionniste pour se donner le meilleur d’eux-mêmes. La plus grande insécurité pour un artiste est : est-ce que quelqu’un va se soucier de ma musique ? acheter un billet ? Nous étions en novembre [2019] quand les discussions se déroulaient, et ces gars étaient déjà en train de préparer leur préparation pour une tournée. »

Parlant spécifiquement de Daniel, Kovac a ajouté : « Voyons ce que Vincent chante et ressemble à la fin de la tournée. » Sixx a également déclaré l’année dernière que Vincent le « tuait » en travaillant avec des « entraîneurs » et des « nutritionnistes » en vue de « La visite du stade ».

Le mois dernier, Vincent a révélé qu’il essayait une nouvelle machine de tonification dans un effort apparent pour se mettre en forme pour « La visite du stade ». Le chanteur a dit qu’il utilisait Emsculpt Néo, un nouveau traitement révolutionnaire censé développer les muscles et réduire la graisse en utilisant à la fois des fréquences radio et des énergies électromagnétiques de haute intensité.

Il y a cinq mois, Daniel a fait la une des journaux lorsqu’il a eu du mal à terminer son concert solo au Festival de la vallée de la rivière Boone Iowa à Boone. Basé sur des séquences vidéo filmées par des fans du concert du 29 mai publiées sur Youtube, le rockeur de 60 ans, qui n’avait pas joué depuis plus d’un an et demi en raison de la pandémie de COVID-19, a commencé à perdre sa voix plusieurs chansons dans son set, qui se composait exclusivement de CRÜE classiques et reprises précédemment enregistrées par le groupe.



