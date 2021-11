Nikki Sixx est maintenant quatre fois l’auteur le plus vendu du New York Times

MOTLEY CRUE et SIXX : AM fondateur Nikki Sixx est maintenant un quadruple New York Times auteur à succès avec son nouveau livre, « Le premier 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx » entrant dans la liste convoitée au n ° 8 sur le graphique à couverture rigide et au n ° 11 sur la liste combinée imprimée et électronique. « Les 21 premiers » rejoint Sixxles trois autres best-sellers, « Les journaux d’héroïne », « Ça va faire mal » et le MOTLEY CRUE Biographie « The Dirt : Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde ». En outre, « Les 21 premiers » est rapidement passé à Amazonliste des best-sellers de depuis sa sortie le 19 octobre, occupant la première place sur Amazondans le classement des livres de musique rock et dans le classement général des 40 meilleures biographies et mémoires. « Les 21 premiers » est également n°22 sur États-Unis aujourd’huides livres les plus vendus de la liste des 150 premiers, ainsi que le n ° 9 sur le Canada Le Globe et le courrier liste des best-sellers.

« Je suis tellement fan de livres et de contes, » Nikki mentionné. « L’ensemble du processus est extrêmement créatif du début à la fin, ce qui m’a permis de m’ouvrir franchement dans le mémoire sur la toxicomanie, la sobriété et de réfléchir sur les années formatrices de ma vie, tout en déballant l’enfance compliquée qui a connu quelques rebondissements. le chemin, je suis vraiment heureux ‘Les 21 premiers’ connecté avec les gens d’une manière si profonde.

Dans « Le premier 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx », Sixx raconte son histoire d’origine : comment Frank Feranna devenu Nikki Sixx, racontant son voyage fascinant de l’irrépressible garçon de ferme de l’Idaho à l’homme qui a formé le groupe de rock révolutionnaire MOTLEY CRUE.

Nikki est l’une des icônes les plus respectées, reconnaissables et entrepreneuriales de l’industrie de la musique. En tant que fondateur de MOTLEY CRUE qui est maintenant dans sa vingt et unième année d’abstinence, Sixx est incroyablement passionné par son métier et merveilleusement ouvert sur sa vie dans le rock and roll et en tant que personne du monde. Née Franklin Carlton Feranna le 11 décembre 1958, jeune Frankie a été abandonné par son père et élevé en partie par sa mère, une femme en avance sur son temps mais profondément troublée. Frankie a fini par vivre avec ses grands-parents, bondissant de ferme en ferme et d’état en état. C’était un gamin entièrement américain – chassant, pêchant, pourchassant des filles et jouant au football – mais en dessous de tout cela, il y avait un désir ardent de plus, et ce plus était de la musique. Il a finalement pris un Greyhound à destination d’Hollywood.

À Los Angeles, Franc vivait avec sa tante et son oncle — le président de Archives du Capitole – pendant une courte période. Mais il n’y avait pas de chemin facile vers le sommet. Il fut bientôt tout seul. Il y avait des boulots sans issue : tremper des circuits imprimés, travailler dans des magasins d’alcools et de disques, vendre des ampoules usagées et se bousculer pour survivre. Mais la nuit, Franc perfectionné son métier, rejoignant SŒUR, un groupe formé par un autre vétéran du hard rock Blackie sans loi, et a formé son propre groupe : LONDRES, le précurseur de MOTLEY CRUE. Refuser une offre d’adhésion Randy Rhoadsle groupe, Franc changé son nom en Nikki Londres, Nikki Neuf, et enfin, Nikki Sixx. Comme Huck Finn avec une guitare volée, il avait une vision : un groupe qui combinait punk, glam et hard rock dans le package le plus grand, le plus théâtral et le plus irrésistible que le monde ait jamais vu. Avec un travail acharné, de la passion et un peu de chance, la vision s’est manifestée dans la réalité – et c’est une histoire vraie et profonde de la découverte de l’identité, de la façon dont Frank Feranna devenu Nikki Sixx. C’est aussi une feuille de route sur les façons dont vous pouvez tout surmonter et atteindre tous vos objectifs, si seulement vous y réfléchissez.

« Vous avez entendu les histoires d’excès et de débauche. Tous les sommets et les vallées qui sont venus avec la célébrité du rock and roll et ma vie dans l’un des plus grands groupes du monde. C’est l’histoire que vous n’avez pas entendue. Celle qui conduit à ces histoires », a déclaré Sixx. « C’est l’histoire intime et personnelle de la façon dont un garçon de ferme innocent de l’Idaho avec un rêve et un désir brûlants – pour la musique, pour l’amour et pour la gloire – est devenu le célèbre Nikki Sixx. Je crois que nos vingt et une premières années ont beaucoup à voir avec la façon dont nous devenons. Ce sont mes vingt et un premiers, et j’espère qu’ils vous raviront et vous inspireront à investir dans vos propres plus grands rêves. »



