Nikki Sixx explique comment Mötley Crüe a réussi à rester ensemble pendant 40 ans : “Je pense que la camaraderie en est une grande partie”

MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a parlé à Kerrang ! Radio‘s Loz Invité sur le secret derrière les 40 ans du groupe ensemble, ce qu’il a fait l’année dernière et quels sont ses projets futurs. Nikki a également accepté le Kerrang ! Temple de la renommée de la radio prix au nom du groupe.

Parlant du fait que MOTLEY CRUE est ensemble depuis quatre décennies, Nikki dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous n’ait jamais vraiment regardé… Je ne pense pas que quiconque regarde si loin dans le futur. Mais ensuite, vous commencez à voir certains des groupes avec lesquels vous avez grandi fêter leur 30e anniversaire, et vous’ re, comme, ‘Woah. Ces gars-là ont environ 30 ans. C’est incroyable.’ Et maintenant [they hit] 40 ans. Et maintenant, des groupes qui comptaient tellement pour moi en grandissant, comme AÉROSMITH, je pense qu’ils viennent d’atteindre 50 ans. Dans ma tête, je me dis : « Ils ont même 50 ans ? Parce que je vois toujours la couverture de l’album pour “Jouets dans le grenier”. Alors c’est cool. C’était un jeu de jeune homme, et maintenant c’est un jeu de qualité.

“J’admire vraiment DEF LEPPARD à bien des égards”, a-t-il poursuivi, faisant référence aux rockers britanniques emblématiques qui MOTLEY CRUE est censé faire une tournée dans les stades américains en 2022. “Ils ont un si grand corps de musique, et leur éthique de travail est incroyable, et la façon dont ils interagissent les uns avec les autres. Et de nombreux groupes comme ça. Mais juste en utilisant DEF LEPPARD par exemple, ils sont capables de donner à des générations, des générations, des générations de personnes de la bonne musique, que ce soit de la nostalgie ou quelque chose de nouveau, mais ils sortent et font ces tournées. Et vous arrivez à un endroit où aller à un MOTLEY CRUE concert, un AÉROSMITH concert [or] une METALLIQUE concert – la liste est longue – vous savez que vous allez avoir, à peu près de la première chanson à la dernière chanson, vous connaissez chaque chanson. Et c’est un endroit cool pour nous. Peu importe, vous pouvez simplement consulter notre catalogue et mettre le doigt dessus et dire : “C’est la chanson d’ouverture ce soir.” Et vous savez que la majorité des gens vont l’apprécier, et cela fait partie de leur vie. C’est donc une chose amusante à faire, et je pense que c’est amusant pour les groupes et pour les fans aussi.”

Il a ajouté: “Ouais, 40 ans. Woah. Je ne vais pas en faire 50.”

Nikki a également parlé du fait que MOTLEY CRUELa gamme originale de est toujours intacte, ce qui est une affirmation dont moins d’une poignée d’autres groupes de rock emblématiques peuvent se vanter.

“Je pense que la camaraderie est une grande partie de cela”, a-t-il déclaré. “Et vous devez aussi réaliser que tous ceux que vous connaissiez il y a 40 ans, vous passez d’enfants à jeunes adultes à [being] marié, [having] enfants, acheter des maisons. Je veux dire, nous vivions tous à peu près ensemble, et puis, à un moment donné, nous allions chez l’autre pour nous rendre visite et passer du temps. Et vous réalisez juste que nous vivons tous les mêmes choses vraiment super cool. Mais peu importe ce qui s’est passé dans le groupe ou ne s’est pas passé dans le groupe, tout se résume à la répétition. T’es en répétition, y’a un tas de cartons de pizza ouverts, y’a de la merde éparpillée partout, Tommy‘s [Lee, drums] là-bas [pounding the drums]. « Mec, tais-toi. J’essaie d’accorder ma basse. Mick‘s [Mars, guitar] là-bas [playing his guitar] — juste tout ce bruit et cette énergie. Et puis, tout d’un coup, c’est genre : « Hé, les gars, vous voulez en lancer un ? Et puis vous l’exécutez, et c’est, genre, bam. La magie. C’est encore là. Alors quoi qu’il arrive, pas même la scène, ça revient à la répétition — à ce moment-là. Parce que c’est quand il n’y a personne là-bas. Il n’y a pas de presse. Il n’y a pas de photographes. Il n’y a pas de gestion. Il n’y a rien. Ce sont juste les mêmes quatre gars.”

Il y a un an et demi, Sixx dit que MOTLEY CRUEle biopic de 2019 “La saleté” a suscité un regain d’intérêt de la part des jeunes fans qui voulaient voir le groupe en direct, contribuant à la décision du groupe de revenir sur son tristement célèbre contrat de « cessation des tournées ».

Après avoir juré en 2015 de ne plus jamais jouer ensemble, CRÜE a annoncé en décembre 2019 qu’ils seraient en tournée avec d’autres vétérans du hard rock DEF LEPPARD et POISON.

“La visite du stade” devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

Sixxles nouveaux mémoires, “The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx”, sortira le 19 octobre via Livres Hachette.