Nikki Sixx explique pourquoi il a décidé de ne pas faire de tournée de signature de livres pour « The First 21 »

Dans une nouvelle interview avec Disque dur Radio, MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a expliqué pourquoi il ne fait pas de tournée de dédicaces pour ses nouveaux mémoires, « Le premier 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx ». Sortie le 19 octobre via Livres Hachette, le livre revient sur ses années de formation à partir de sa naissance en 1958 en tant que Franklin Carlton Feranna à la date de 1980 — avant la formation du groupe — quand il s’est légalement rebaptisé Nikki Sixx.

« Nous ne faisons pas de tournée de livres parce que je ne veux pas offrir aux fans rien de moins qu’une expérience complète », Nikki dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). « J’aime beaucoup les visites guidées. Certaines des villes où nous allons, nous accueillons plus d’un millier de personnes. Parfois, nous y serons de neuf heures du matin jusqu’à… et essayez de signer le plus rapidement possible.

« Les choses ont changé au fil des ans », a-t-il poursuivi. « Lors des premières tournées de livres, même avec [MÖTLEY CRÜE‘s] ‘La saleté’, les gens font la queue et vous obtenez le câlin et vous obtenez le high five et ils obtiennent l’image. Maintenant, c’est arrivé à l’endroit où ils essaient de le garder un peu plus organisé. Et je me souviens quand ils disaient : « Nous ne pouvons pas vraiment faire le truc avec l’image. » Et puis nous avons essayé de trouver un moyen de contourner cela. Alors j’étais assis là à signer et ils se tournaient et leur ami prenait une photo.

« Nous avions 15 villes pour cela, et j’étais vraiment excité à ce sujet. Cela se résumait à je veux prendre des photos, je veux saluer le fan qui est tellement connecté à moi qu’ils veulent juste un câlin, et j’aime ça – je Je suis un câlin. Je me souviens que je suis allé faire un câlin [KISS‘s] Gène Simmons un jour, et il dit, ‘Je ne suis pas un câlin.’ Et je dis : « Nous faisons une tournée en tête d’affiche, donc vous allez beaucoup vous faire prendre dans les bras. » [Laughs]

« Nous avons donc décidé, en discutant avec tous les détaillants et la direction, ainsi qu’avec moi-même et ma famille que ce n’était tout simplement pas la bonne chose à faire pour les fans – de mettre cinq cents, mille fans dans une boîte de sardines en ce moment, que ce soit vous êtes vacciné ou non vacciné », Sixx ajoutée. « Et puis c’était, comme, qu’en est-il de ma sécurité? J’ai un enfant de deux ans [daughter]. Alors, qu’est-ce qu’on va faire ? Poser un mur en verre plexi ? C’est un peu impersonnel. Qu’en est-il des employés? Nous nous sommes donc retirés.

« Ce serait fantastique d’être là-bas. C’est l’une de ces choses que lorsque cette chose [the pandemic] finit par se prendre la tête et commence à se mettre à genoux et descend et finit par s’en aller, ou une version de loin, j’aimerais sortir avec ce livre et faire une tournée de livres. »

« Le premier 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx » est entré dans le convoité New York Times liste au n ° 8 sur le tableau à couverture rigide et au n ° 11 sur la liste combinée d’impression et d’ebook. « Les 21 premiers » rejoint Sixxles trois autres best-sellers, « Les journaux d’héroïne », « Ça va faire mal » et le MOTLEY CRUE Biographie « The Dirt : Confessions du groupe de rock le plus célèbre du monde ». En outre, « Les 21 premiers » est rapidement passé à Amazonliste des best-sellers de depuis sa sortie le 19 octobre, occupant la première place sur Amazondans le classement des livres de musique rock et dans le classement général des 40 meilleures biographies et mémoires. « Les 21 premiers » était également n°22 sur États-Unis aujourd’huides livres les plus vendus de la liste des 150 premiers, ainsi que le n ° 9 sur le Canada Le Globe et le courrier liste des best-sellers.



