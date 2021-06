Nikki Sixx “finit” la nouvelle musique de Sixx:AM

Nikki Sixx est en train de “finir” la nouvelle musique de son SIXX : AM projet.

le MOTLEY CRUE le bassiste a offert une mise à jour sur son groupe de longue date – dans lequel il est rejoint par le chanteur Jacques Michel guitariste DJ Ashba – dans une publication sur les réseaux sociaux samedi 5 juin.

Tout en décrivant ses récentes activités à Los Angeles, Sixx a écrit : ” En rentrant [home] au Wyoming. J’ai beaucoup travaillé sur le nouveau livre, La Rats, un nouvel effort créatif dans lequel je suis sur le point de me lancer et de voir la famille. Finition neuve Sixx : AM avec James et DJ maintenant et la prochaine fois que vous me verrez, je pêcherai à la mouche sur la rivière Snake. la visite du stade L’été PROCHAIN… Cela fait une minute que je suis sur scène…”

SIXX : AMla dernière version de ‘s était une version retravaillée de sa chanson “Peut-être qu’il est temps”, sorti en août 2020 dans le cadre du Artistes pour la récupération projet.

La version originale de “Peut-être qu’il est temps” Est apparu sur SIXX : AMle dernier album de, “Vol. 2, Prières pour les bienheureux”, qui a été publié en novembre 2016 via Onze Sept Musique. Le disque a été écrit et enregistré en même temps que “Vol. 1, Prières pour les damnés”, sorti plus tôt cette même année, et il a servi de pièce d’accompagnement au premier chapitre.

En janvier 2020, SIXX : AM a sorti le clip officiel de “Parle-moi”. Le morceau, initialement sorti en septembre 2019, invitait chacun de nous à faire le premier pas vers la compréhension mutuelle et la guérison en utilisant le pouvoir de la conversation.

Sixx a récemment fait équipe avec Rob Zombie, Jean 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON) et Tommy Clfetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBAT, ROB ZOMBIE) dans un nouveau projet appelé LA RATS. Le quatuor s’est réuni expressément pour enregistrer une reprise de “J’ai été partout” pour la bande originale du prochain film “La route de glace”. “J’ai été partout” est une chanson écrite par un chanteur country australien Geoff Mack en 1959, et rendu populaire par Étoile chanceuse en 1962.

MOTLEY CRUE‘s “La visite du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & LES CURS NOIRS devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.



Retour au Wyoming.



J’ai beaucoup travaillé sur le nouveau livre, La Rats, une nouvelle entreprise créative dans laquelle je suis sur le point de me lancer… Publié par Nikki Sixx le samedi 5 juin 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).