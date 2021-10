Nikki Sixx : « L’idée que Mötley Crüe ne soit pas dans ma vie est très étrange »

Dans une nouvelle interview avec Anne Erickson de la radio à encre audio, MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx a demandé si lui et ses camarades de groupe étaient surpris par le succès de leur « La saleté » biopic. Il a répondu: « Eh bien, à cette époque, nous étions dans le jeu depuis 36 ans – nous avons environ 40, 41 ans ensemble maintenant. Nous comprenons l’attrait [of] la mite à la flamme. Et c’était accidentel, mais nous étions câblés pour le feu et câblés pour se battre et câblés pour boire et, dans mon cas, câblés pour expérimenter des drogues. Et il n’y a eu aucune répercussion de la destruction des chambres d’hôtel, des voitures roulées, des overdoses de drogue, des peines de prison. Ainsi, lorsque nous avons survécu à nous-mêmes et à notre jeunesse, cela est devenu une partie intégrante de la culture de MOTLEY CRUE, et parfois, frustrant, parce que nous nous sommes dit : « Avez-vous entendu à quel point les chansons du nouvel album sont géniales ? » Et les gens disaient : « Parlez-moi de l’heure ». Donc, nous savions que cela allait arriver, que les gens voulaient regarder le film pour le sang et les tripes, mais nous savions aussi que c’était l’occasion de raconter une histoire sur une famille, et c’est mon groupe. Mon groupe était ma famille après que ma famille m’ait abandonné. »

Quant à ce qu’il pense être la colle qui a gardé MOTLEY CRUE ensemble toutes ces années, Nikki dit : « Dieu si je sais. [Laughs] Je veux dire, honnêtement, je n’en ai aucune putain d’idée. C’est comme, je pense que nous sommes dans l’avion, c’est en feu, nous nous dirigeons vers la montagne, nous allons nous écraser et brûler, et puis la prochaine chose que vous savez, nous sommes dans une autre tournée mondiale, et nous ‘ re ensemble et nous nous entendons comme des frères. Et puis ça change à nouveau. Nous avons donc traversé tellement de versions. Je pense que maintenant que nous vieillissons… nous sommes juste heureux de jouer ensemble. [Laughs]

« [It was] très douloureux pour moi quand le groupe était sur le point de se séparer, parce que le groupe est — j’ai jeté ma vie dans ce groupe. Et j’ai jeté ma vie de parolier dans ce groupe et j’ai exposé des choses sur moi-même ou sur des choses que j’ai vues dans ce groupe », a-t-il poursuivi.

« J’ai tellement de chance d’avoir rencontré Tommy [Lee] et Vincent [Neil] et Mick [Mars], et ils ont changé ma vie, et j’espère avoir aidé à changer leur vie. Et nous avons, vraiment, peut-être changé la vie de beaucoup d’autres personnes, même au niveau du divertissement. Alors, oui, l’idée de MOTLEY CRUE ne pas être dans ma vie est très étrange. »

Sixx fait actuellement la promotion « Le premier 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx », son nouveau livre qui revient sur ses années de formation.

Il y a deux ans, Sixx a dit que le CRÜE biopic a suscité un regain d’intérêt chez les jeunes fans qui voulaient voir le groupe en direct, contribuant à la décision du groupe de revenir sur son tristement célèbre contrat de « cessation de tournée ».

Après avoir juré en 2015 de ne plus jamais jouer ensemble, CRÜE a annoncé en décembre 2019 qu’ils seraient en tournée avec d’autres vétérans du hard rock DEF LEPPARD et POISON.

« La visite du stade » devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussé à 2021, puis à 2022, en raison de la pandémie de coronavirus.

Sortie en mars 2019, « La saleté » a actuellement un score critique de 36% sur 74 avis sur Tomates pourries, le service d’agrégation de critiques en ligne qui permet à la fois aux critiques et au public de noter les films. Le même site a un score d’audience de 94% pour « La saleté » parmi plus de 6 000 avis.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).