Nikki Sixx, Rob Zombie, John 5 et Tommy Clufetos lancent le Supergroup LA Rats

Nikki Sixx (MOTLEY CRUE), Rob Zombie, Jean 5 (ROB ZOMBIE, MARILYN MANSON) et Tommy Clufetos (OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH, ROB ZOMBIE) ont uni leurs forces dans un nouveau projet appelé LA RATS. Le quatuor s’est réuni expressément pour enregistrer une reprise de “J’ai été partout” pour la bande originale du prochain film “La route de glace”. “J’ai été partout” est une chanson écrite par la chanteuse country australienne Geoff Mack en 1959, et rendu populaire par Chanceux Starr en 1962.

Les 12 chansons “Route de glace” la bande originale comprendra des reprises, des chansons originales et des collaborations d’artistes, y compris Jason Isbell, Tim McGraw, LE CADILLAC TROIS, Miranda Lambert, Carly Pearce et Mark Collie avec Allison Moorer.

“La route de glace”, mettant en vedette Liam Neeson, fait ses débuts le Netflix le 25 juin. La bande originale sortira le même jour. Dirigé par Jonathan Hensleigh (“Le punisseur”), le thriller d’action trouve Neeson mettant en vedette Mike, un chauffeur de glace envoyé en mission de sauvetage lorsqu’un effondrement de mine laisse un groupe de mineurs piégé.

Scott Borchetta, fondateur et président de Groupe d’étiquettes Big Machine, qui sortira la bande originale, a déclaré: “Ce sens dur de la route est un véritable terrain d’entente entre rock, country et Americana. Les musiciens vivent la vie de la route. Ils connaissent la liberté, la vitesse, le parti et le chemin – et chaque artiste de cette bande originale comprend exactement pourquoi ces chansons ont un attrait si durable. “

Clufetos était membre de Zombigroupe de 2006 “Chevaux éduqués” et des années 2010 “Hellbilly Deluxe” albums, qui ont tous deux également présenté Jean 5.

Jean 5 a déjà travaillé avec Sixx sur les trois originaux MOTLEY CRUE chansons figurant sur la bande originale du biopic 2019 du groupe “La saleté”.

“La route de glace: musique tirée et inspirée du film Netflix” liste des pistes

01. “Tout ce que je fais, c’est conduire” – Jason Isbell



02. «Le caoutchouc rencontre la route» – Brantley Gilbert, Tyler Hubbard



03. «Dix-huit roues et une douzaine de roses» – Carly Pearce



04. “J’ai été partout” – LA RATS



05. “Nous avons combattu” – Gary LeVox



06. “Je suis en mouvement” – Miranda Lambert



07. “Six jours sur la route” – LE CADILLAC TROIS



08. “Ne viens pas chercher” – Jackson Dean



09. “Ouragan” – Luke Combs



10. “Coeur en acier” – LES ASSASSINZS exploit. John Carter Cash, Robin Zander



11. “All Coming Down” – Mark Collie, Allison Moorer



12. “Conduire” – Tim McGraw

LA RATS‘ version de “J’ai été partout” devrait sortir en single ce vendredi 21 mai.



COMMENTAIRES

