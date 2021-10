Nikki Sixx parlé à l’Allemagne Radio Bob ! À propos MOTLEY CRUE‘s « La visite du stade » qui devait initialement avoir lieu l’été dernier mais a finalement été repoussée à 2021, puis à 2022, en raison de la crise du coronavirus. « Nous commençons les répétitions en mai », a-t-il déclaré. « Je commence à m’entraîner en décembre. Maintenant, il s’agit de travailler dur, de se préparer, de faire répéter le groupe.

« Nous répétons très dur parce que nous prendrons une chanson comme ‘Dr. Se sentir bien’ et pendant que nous construisons le spectacle – disons simplement que le spectacle est… toutes les lumières bougent, elles sont vertes et elles bougent lentement – nous allons construire une introduction complète et concevoir les lumières et les lasers autour de cela « , a-t-il expliqué. « C’est donc un processus long et fastidieux. Nous allons donc répéter et nous aurons peut-être besoin de construire ces 32 bars. Et puis nous devons travailler avec la société d’éclairage et de laser. Et puis nous devons nous assurer que tout est organisé afin que nous puissions compter nos décomptes pour savoir où nous devons être sur scène. Alors il se passe tellement de choses.

« Ce que j’aime, c’est quand les gens viennent au spectacle, ils se disent ‘Ce spectacle d’éclairage était fou' » Sixx ajoutée. « Et nous aimons faire en sorte que vous, en tant que fan, puissiez venir au spectacle et simplement creuser le spectacle et ne pas y penser. »

Quand ça arrive, « La visite du stade » marquera le CRÜEpremières dates en direct de depuis la fin de sa tournée d’adieu 2014/2015. CRÜE tournée avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates sur la route en 2017, mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre actes – y compris JOAN JETT & LES CURS NOIRS — ont pris la route ensemble pour une longue tournée.

MOTLEY CRUEle dernier album studio de 2008 était « Les saints de Los Angeles », qui a été suivi d’un 2009 « Les plus grands tubes » compilation.

En 2018, MOTLEY CRUE enregistré quatre nouvelles chansons pour « La saleté » film, dont le single « The Dirt (Est. 1981) (Feat. Machine Gun Kelly) », « Chevaucher avec le diable », « Crash et brûlure » et la propre tournure du groupe sur Madone‘s « Comme une vierge ».

Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Jason Shaltz / SiriusXM



