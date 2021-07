Niklas Dorsch revient sur son passage au Bayern Munich et dit que Thiago Alcantara était son modèle

Entre son parcours dans les équipes de jeunes et ses débuts en équipe première en 2018, Niklas Dorsch a passé un total de six ans au Bayern Munich. Depuis qu’il a quitté le club à l’été 2018, Dorsch a passé des périodes à Heidenheim et au KAA Gent, et il a rejoint le FC Augsburg cet été. Il aura désormais la chance d’affronter à nouveau le Bayern après avoir eu la chance de le faire pour Heidenheim dans le DFB-Pokal il y a deux saisons et il sort toujours d’un été où il a bien performé individuellement pour les U-21 allemands dans le Championnats d’Europe U-21 de l’UEFA.

Dans une récente interview avec kicker (via Az), Dorsch a réfléchi à ses six années au Bayern et a révélé que Thiago Alcantara a toujours été l’un de ses plus grands modèles là-bas. Lors de la saison 2017/2018 sous Jupp Heynckes, Dorsch a obtenu sa première apparition en Bundesliga dans l’équipe senior et a même marqué l’occasion avec un but. A l’époque, le Bayern avait déjà décroché le titre de Bundesliga et une place en finale DFB-Pokal contre l’Eintracht Frankfurt. Bien que ce soit un moment fort pour lui d’obtenir sa première apparition en Bundesliga et de marquer, avant cela, a-t-il admis, il était difficile d’être avec les superstars et de s’acclimater. « Cela a vraiment aidé mon développement. Au début ce n’est bien sûr pas facile en tant que jeune joueur. Vous regardez autour du vestiaire et voyez les grandes étoiles à gauche et à droite. Cela a pris du temps, mais les gars vous prennent bien », a-t-il expliqué.

À l’été 2018, lorsqu’il avait déménagé à Heidenheim, Dorsch avait estimé qu’il n’avait jamais eu droit à un cri au Bayern et qu’il méritait plus d’opportunités. «Je n’ai tout simplement pas eu une chance équitable. Personne n’a prêté beaucoup d’attention aux jeunes joueurs. Lorsque vous jouez un temps et marquez un but tout de suite, alors il y a à nouveau beaucoup de discussions. Avant cela, personne ne s’intéressait à ce que je faisais », avait-il déclaré dans une interview à l’époque.

Le manque d’opportunités en équipe première dans l’ensemble était l’une des raisons pour lesquelles il a décidé de partir pour Heidenheim.

Crédit photo doit lire CHRISTOF STACHE/. via .

Pendant qu’il était au Bayern, Thiago a toujours été quelqu’un que Dorsch considérait comme un modèle. En tant que milieu de terrain central lui-même, Dorsch a déclaré: “En termes de football, également par rapport à mon poste, Thiago a toujours été un joueur que j’admirais, dont je voulais également apprendre. C’est absolument de classe mondiale, bien sûr, vous voulez y aller. Il a poursuivi en décrivant tous les traits uniques de Thiago.

« Cette élégance, comment il gère le ballon, dans quelles pièces il évolue. Sans regarder, il sait ce qui se passe derrière lui », a déclaré Dorsch. “Ce sont des compétences qui n’existent pas très souvent dans le monde.”