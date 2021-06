Niklas Süle du Bayern Munich a hâte de voir les foules à l’Euro

Les championnats d’Europe de cet été pourraient être la porte d’entrée pour les fans de retour en force au football pour l’automne.

Niklas Süle, du Bayern Munich, est impatient de ressentir à nouveau l’énergie de la foule, d’autant plus que l’Allemagne jouera des matchs sur son « terrain ».

« Ce serait vraiment important pour nous. Vous avez vu l’impact qu’ils peuvent avoir lors de la finale de la Ligue des champions. Les jeux devant des fans permettent aux joueurs d’atteindre un tout nouveau niveau – c’est tellement plus agréable », a déclaré Süle dans une interview avec le site Web de la DFB. «Je pense que les fans pourraient nous donner un ou deux pour cent de plus parce que nous n’avons pas joué devant eux depuis si longtemps. Ils nous manquent vraiment.

Même si les fans commencent progressivement à revenir, Süle pense que ce sera une transition transparente pour la plupart des vétérans, mais a admis que certains jeunes joueurs pourraient être dans un tout nouveau monde.

« Je ne pense pas que grand-chose va changer dans le jeu. Nous avons toujours réussi à communiquer devant 80 000 fans. Votre langage corporel y contribue. Je pense que mon langage corporel est meilleur quand je joue devant 80 000 joueurs », a déclaré Süle. « Ce sera une expérience formidable pour les jeunes joueurs de jouer avec des fans sur le terrain. Ce sera toujours étrange pour les gars qui n’ont vu que des stades vides jusqu’à présent, mais je me suis rapidement adapté à l’époque et eux aussi.

Malgré certains aspects du retour du «Vieux Monde», les joueurs allemands sont toujours en quarantaine pour l’intégralité de leur séjour à l’Euro. Pour Süle, ce n’est qu’une partie du genre de nos jours.

« Ce n’est évidemment pas facile. Pour moi personnellement, c’est la première fois que je serai loin de ma petite amie et de mon fils aussi longtemps. Heureusement, je peux toujours les FaceTime. Nous sommes heureux de pouvoir faire notre travail et de participer à un tournoi incroyable, surtout dans notre propre pays », a déclaré Süle. “Beaucoup de mes coéquipiers du Bayern font partie de l’équipe nationale et nous sommes de toute façon comme une famille. Nous nous entendons tous très bien et nous avons de quoi nous occuper. Nous ne nous ennuierons pas.