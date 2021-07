Niklas Sule du Bayern Munich félicité pour son potentiel de «classe mondiale» au milieu des liens avec Chelsea

in

Niklas Süle est une énigme parmi les footballeurs. Doté d’un cadre massif de 1,95 m (6’5″), le défenseur du Bayern Munich défie les stéréotypes en étant soyeux en possession et en dribbleur monstre sur le ballon. Si vous tenez compte de son rythme surprenant, vous avez tous les atouts d’un footballeur parfait.

Malheureusement, le gentil géant du Bayern n’a pas encore réalisé son potentiel, et c’est principalement dû à sa lutte pour rester en forme. La saison dernière, Süle a souvent été écarté de l’alignement par Hansi Flick en raison de son excès de poids. Le joueur lui-même a admis qu’il aimait un peu trop grignoter, et les controverses entourant sa silhouette l’ont suivi tout au long de sa carrière. Cela a sans aucun doute affecté ses performances, surtout la saison dernière.

Le nouvel entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann, qui a bien connu Süle à Hoffenheim, défend toujours son immense qualité. S’adressant à Bild, le joueur de 33 ans a insisté sur le fait que Süle peut encore atteindre son potentiel : « S’il a la perspicacité pour travailler sur ses déficits et a maintenant un entraîneur qui le connaît depuis l’équipe U16, je suis convaincu que il fera à nouveau tourner son moteur. Je lui en ai déjà parlé. Il sait qu’il doit faire quelque chose. Mais je pense très très fort à lui.

Cependant, l’avenir de Sule au Bayern n’est guère certain. Le contrat du défenseur expire l’été prochain et rien n’indique qu’une prolongation soit envisagée. Chelsea a été lié à un transfert cette fenêtre, et la rumeur dit que le Bayern pourrait tirer profit de Süle pour lever des fonds.

Au sujet de l’avenir de Süle, Nagelsmann a déclaré : « Je pense qu’il est important d’être complètement transparent avec les joueurs. Les joueurs doivent également comprendre le point de vue du club concernant la situation contractuelle.

« Le contrat de Niki expire l’année prochaine et sa dernière saison n’a pas été particulièrement heureuse. Mais il a aussi tout ce dont un défenseur central de classe mondiale a besoin ; il ne faut pas l’oublier », a déclaré l’entraîneur.

Süle devrait-il rester et essayer de retrouver sa forme au Bayern, ou le club devrait-il tirer profit de lui ?