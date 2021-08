Niklas Sule et Dayot Upamecano réagissent à la victoire du Bayern Munich en DFL-Supercup contre le Borussia Dortmund

Alors que l’attelle et l’assistance de Robert Lewandowski ont pu couvrir la plupart des gros titres de la victoire 3-1 du Bayern Munich DFL-Supercup contre le Borussia Dortmund, l’efficacité de la ligne de fond du Bayern ne peut être négligée. Alphonso Davies, Niklas Sule, Dayot Upamecano et Josip Stanisic ont montré des améliorations drastiques par rapport au match d’ouverture du Bayern en Bundesliga au Borussia Mönchengladbach vendredi dernier et ont fait un travail important pour garder Erling Haaland aussi silencieux que possible.

En particulier, Sule et Upamecano ont réalisé de solides performances, notamment après les questions qui leur ont été posées après le tirage au sort de Gladbach. Il faudra toujours du temps pour qu’une nouvelle recrue arrive et s’intègre dans la ligne de fond, mais Upamecano et Sule ont montré à quel point une paire de défenseurs centraux peut être efficace contre Dortmund en Supercoupe. On peut soutenir qu’une fois que Lucas Hernandez reviendra de blessure et sera en pleine forme, il pourrait supplanter Sule dans la ligne de fond de départ, mais pour le moment, Sule / Upaemcano semble être le meilleur pari de Nagelsmann.

S’exprimant après le triomphe de la Supercoupe (via le FC Bayern), Sule a réfléchi à ce qui était une tâche difficile à préparer pour garder Haaland, Marco Reus et la compagnie tranquilles au Westfalenstadion. « La préparation n’a pas été si simple, il faut tout d’abord trouver. Aujourd’hui, nous avons eu un peu plus de chance. Gagner un tel titre, contre un tel adversaire puis à l’extérieur, c’est toujours quelque chose de spécial. Nous l’avons très bien défendu et avons joué un match décent. La victoire est méritée”, a-t-il déclaré.

Upamecano a fait écho au sentiment de Sule et était ravi de récupérer sa première pièce d’argenterie avec le Bayern. Il a montré des améliorations significatives par rapport à sa performance contre ‘Gladbach, où il a commis une poignée d’erreurs, à la fois sur le ballon et en position. « C’est mon premier titre avec le FC Bayern. J’espère que nous en aurons beaucoup plus. Nous avons bien joué, avec courage et cœur. Nous voulons gagner chaque match et nous avons une grande équipe », a-t-il déclaré.