Niklas Süle heureux de retrouver Thomas Müller et Mats Hummels avec l’Allemagne

La star du Bayern Munich Niklas Süle était heureuse de voir des joueurs comme Thomas Müller et Mats Hummels de retour avec l’équipe nationale allemande – même si cette dernière signifie qu’il y a plus de concurrence pour le temps de jeu le long de la ligne de fond.

“Il y a toujours une compétition pour les places dans l’équipe nationale, surtout maintenant qu’il y a 26 joueurs dans l’équipe”, a déclaré Süle sur le site Web de la DFB. « Tout le monde veut jouer, donc ce n’est pas nouveau.

Süle a déclaré que les joueurs de retour s’intègrent parfaitement dans le groupe existant.

« Je ne l’ai pas remarqué. Je les connais depuis longtemps et j’ai l’impression qu’ils ne sont jamais partis », a déclaré Süle. «Ce n’est pas comme si les joueurs ici se sentent plus importants que les autres. Nous sommes juste heureux de les retrouver en tant que joueurs et gars.

Avec la présence supplémentaire de Hummels à l’arrière central, Süle envisagerait-il de jouer l’arrière droit pour l’Allemagne comme il le faisait parfois pour le Bayern Munich ?

« Considérant que j’y ai joué pour la première fois cette année, je pense que j’ai fait un travail solide. Mais d’autres devraient décider si je jouerai pour l’Allemagne. Je jouerai là où l’entraîneur me voudra et j’aiderai l’équipe autant que je le peux pour que nous puissions devenir champions d’Europe », a commenté Süle.